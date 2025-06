Plusieurs films primés à l’international seront projetés au DANAFF III

Black Dog, réalisé par Guan Hu, est un film dramatique chinois de 2024 qui suit un homme en quête de rédemption et un chien errant dans une petite ville oubliée de Chine. Le film, qui a reçu le prix Un certain regard au Festival de Cannes 2024, brille par la sobriété de sa mise en scène, qui exprime la morosité de la société chinoise actuelle.

Le film vietnamien Mua trên canh buom (Don’t cry, butterfly), réalisé par Duong Diêu Linh, suit une femme hanoïenne de 45 ans, très dévouée à la famille. Un jour, par un match en direct à la télévision, elle découvre douloureusement que le mari qu’elle aimait de tout son cœur avait une liaison. Elle décide de se tourner vers la sorcellerie dans l’espoir de se faire aimer à nouveau de lui, mais accidentellement, elle réveille une mystérieuse force surnaturelle.

Salué pour son caractère unique et créatif, qui mélange comédie, drame social et fantastique tout en décrivant les complexités d’une relation mère-fille, ce long métrage a gagné Iwonderfull Grand Prize, le prix le plus prestigieux de la Semaine internationale de la critique, dans le cadre de la Mostra de Venise 2024 et a également raflé le prix du film le plus innovant (Most Innovative Film).

Le film Sleep with Your Eyes Open, un film réalisé par Nele Wohlatz et coproduit par le Brésil, Taïwan (Chine), l’Argentine et l’Allemagne, a remporté le Prix FIPRESCI (Prix de la critique internationale) au Festival de Berlin 2024 pour son portrait subtil de l’aliénation vécue par les immigrants asiatiques au Brésil dans un contexte mondialisé.

Outre ces trois films, le programme Panorama du cinéma asiatique présente 11 autres films du Japon, de la République de Corée, d’Inde, de Malaisie, de Singapour, du Kirghizistan.

Cette année, DANAFF III se déroulera sur sept jours et présentera plus de 100 films sélectionnés, contre 46 lors de la première édition et 63 lors de la deuxième. Les films seront projetés gratuitement lors de 200 séances dans les cinémas de Dà Nang, doublant ainsi le nombre de projections par rapport à 2024.

DANAFF, festival annuel du film organisé pour la première fois à Dà Nang en 2023, lancera pour la première fois cette année un projet de marché du film. Ce projet se concentrera sur des activités telles que le conseil, la formation et la mise en relation de jeunes réalisateurs avec des cinéastes internationaux, offrant ainsi des conditions optimales au développement du cinéma indépendant, notamment des premiers films.

Le festival proposera également un atelier «Incubateurs de talents» animé par des formateurs de la République de Corée et du Japon, ainsi que trois séminaires sur le développement cinématographique.

