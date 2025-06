Hô Chi Minh-Ville

Cérémonie de remise des prix du Concours de l’art de sculptures de fruits 2025

Le 8 juin, à Hô Chi Minh-Ville, le Service de la culture et des sports, en collaboration avec la Zone de culture et tourisme de Suôi Tiên, a organisé la cérémonie de remise des prix du Concours de l’art de sculptures de fruits 2025.

>> Hô Chi Minh-Ville : bientôt le 21e Festival des fruits du Sud 2025

>> Le Festival des fruits du Sud 2025 attire un grand nombre de visiteurs

Cette manifestation constitue l’une des principales activités du 211e Festival des fruits du Sud - Suôi Tiên Farm Festival 2025, visant à préserver, développer et honorer les arts traditionnels des peuples du Sud. C’est aussi l’événement le plus attendu par les touristes nationaux et étrangers lors de ce festival annuel.

Sous le thème "Vietnam - nouvelle ère, l’ère de l’évolution du peuple vietnamien", le concours a réuni 24 candidatures d’artisans issus de plusieurs provinces et villes du Sud, dont Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, An Giang, Tiên Giang, Long An, Binh Duong… Chaque œuvre raconte une histoire, portée par l’âme, la sueur des artisans ainsi que le soutien de leurs familles et amis. Les mains habiles de ces artistes ont métamorphosé les fruits en véritables œuvres d’art.

Les organisateurs ont réparti les œuvres en trois catégories: le groupe A pour les grandes pièces, le groupe B pour les œuvres de taille moyenne, et le groupe C pour les petits formats. Cette division diffère des éditions précédentes qui ne comportaient que deux groupes.

Résultats du concours 2025

Le premier prix du groupe A a été attribué à l’œuvre "Suôi Tiên en célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud - une nouvelle ère, un nouveau sommet pour le pays" de l’artiste Trinh Hoafng Anh (Binh Duong). Le premier prix du groupe B a été décerné à "Des empreintes historiques" de Cao Phuong Vu (Tây Ninh), tandis que le premier prix du groupe C est revenu à "50 ans de libération du Sud - la réunification nationale" de Dang Van Ut (Tiên Giang).

Bùi Thi Tô Trinh, directrice adjointe de la Zone de tourisme et de culture de Suôi Tiên, a déclaré que cette unité travaillait en partenariat avec le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville pour inscrire l’art de la sculpture de fruits au patrimoine culturel immatériel national, afin d’assurer la transmission durable de cet héritage précieux du Sud.

"Chaque œuvre est une histoire, transmise par l’artiste avec son âme, sa sueur, accompagnée par le soutien de sa famille et de ses amis. Nous sommes fiers que ces mains talentueuses aient su transformer les fruits en œuvres d’art, faisant briller l’âme rurale comme des étoiles, illuminant la fierté de notre pays", a souligné Mme Tô Trinh.

Selon le comité d’organisation, du 1er au 8 juin, près de 100 tonnes de fruits ont été consommées durant le Festival des fruits du Sud 2025, qui a attiré plus de 100.000 visiteurs. Le festival se poursuit jusqu’à la fin de l’été avec de nombreuses activités spéciales à découvrir.

Voici quelques photos de l'évènement





Texte et photos : Tân Dat/CVN