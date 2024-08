Pho Nam Dinh, Hanoï et Mi Quang inscrits au patrimoine culturel immatériel national

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement reconnu le " Pho Nam Dinh", le " Pho Hanoï"( pho de style Nam Dinh et Hanoï) et le Mi Quang (Nouilles Quang) sur la liste du patrimoine culturel immatériel national du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le "Pho Nam Dinh" a été classé dans le domaine du savoir populaire, répondant aux critères de représentation de la communauté et de l'identité locale, de reflet de la diversité culturelle et de la créativité humaine transmise de génération en génération, de possibilité de renaissance et d'existence à long terme, et de consensus de la communauté locale, de nomination volontaire et d'engagement à la sauvegarde.

Photo : VNA/CVN

La province septentrionale de Nam Dinh est célébrée comme le berceau du pho, un aliment de base de la culture culinaire vietnamienne, apprécié au Vietnam et dans le monde entier.

Au fil du temps, ce plat est devenu un symbole de fierté pour les habitants locaux pour ses qualités uniques à chaque étape de la préparation, de la sélection des ingrédients et de la fabrication des nouilles distinctives au processus de cuisson minutieux qui garantit que chaque bol conserve sa saveur authentique et sa valeur nutritionnelle.

Photo : VNA/CVN

Cette reconnaissance est une étape cruciale vers la proposition du gouvernement à l'UNESCO, visant à inclure le pho dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Parallèlement, la décision du ministère d'inclure officiellement le Mi Quang, la province centrale de Quang Nam, dans la liste nationale, fait suite à une demande officielle des autorités provinciales en août de l'année dernière.

Photo : VNA/CVN

Le Mi Quang, une spécialité emblématique de la province de Quang Nam et de la ville de Dà Nang, est désormais officiellement reconnu pour sa valeur culturelle et historique. Ce plat traditionnel est profondément enraciné dans la vie quotidienne des habitants de Quang Nam et est étroitement lié à divers métiers traditionnels locaux, tels que la culture du riz, la fabrication de nouilles de riz, et la culture de légumes.

Le Mi Quang est aujourd'hui présent dans presque toutes les provinces vietnamiennes ainsi que dans plusieurs pays abritant d'importantes communautés vietnamiennes.

"Cette reconnaissance met en lumière non seulement les traditions culturelles et historiques de la région, mais aussi ses atouts gastronomiques, contribuant ainsi à promouvoir l'image de Quang Nam, ses destinations touristiques, et à faire connaître ses valeurs culinaires tant au niveau national qu'international", a souligné Nguyên Thanh Hông, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam.

VNA/CVN