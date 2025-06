L’artisanat solidaire vietnamien mis à l'honneur dans un cadeau diplomatique

Photo : VNA/CVN

Accompagnée d'Evelin Oras, l'épouse du Premier ministre estonien, Lê Thi Bich Trân a visité l'Académie estonienne des arts, l'École de musique et de ballet de Tallinn, ainsi que le Centre de design Maison Lili Jahilo.

Impressionnée par la manière dont l'Estonie valorise et promeut son riche patrimoine culturel, Lê Thi Bich Trân a exprimé le souhait de voir se renforcer les échanges et la coopération dans ce domaine essentiel entre les deux pays.

Lors d'un déjeuner empreint d'amitié, Lê Thi Bich Trân et Evelin Oras ont eu l'occasion d'échanger sur les cultures, la nature et les riches traditions de leurs pays respectifs. Evelin Oras a également partagé des expériences sur la transformation numérique et la gestion des déchets en Estonie.

Photo : VNA/CVN

Pour marquer cette rencontre, Lê Thi Bich Trân a offert à Evelin Oras une œuvre d'art originale et symbolique : un portrait du couple estonien réalisé à partir de près de 2.000 morceaux de tissu.

Cette œuvre a été réalisée par dix artisans handicapés du collectif Vun Art. Fondée en 2018, cette coopérative œuvre à la préservation de l'artisanat traditionnel, à la création d'emplois inclusifs, et à la promotion de l'économie circulaire grâce au recyclage de chutes de soie.

À travers ce cadeau, l'épouse du Premier ministre vietnamien a souhaité transmettre un message fort en faveur de la protection de l'environnement, du développement durable, et de la préservation des savoir-faire artisanaux vietnamiens. Evelin Oras s'est dite profondément touchée par ce présent, qu'elle a qualifié d'artistique et de particulièrement porteur de sens.

VNA/CVN