Bac Ninh : un cours de chants populaires quan ho pour enfants

Photo : BBN/CVN

Au cours de cette session, plus de 160 élèves apprennent des airs de quan ho de Bac Ninh, découvrent des anecdotes et des légendes liées à l’origine de cet art, animent et mettent en scène des spectacles.

Ce cours vise à créer des conditions propices à l’apprentissage, à la découverte et à l’amour des chants populaires de Bac Ninh, favorisant ainsi la fierté nationale, l’amour de la culture vietnamienne et la conscience de la préservation du patrimoine. Il a également pour objectif de détecter des enfants talentueux et passionnés par le quan ho, de les former, et de contribuer à la sauvegarde et au développement de cet art traditionnel.

Quê Anh/CVN