Vietnam - République tchèque

Le Vietnam séduit Prague lors du Festival international de la gastronomie et de la culture

Le 7 juin, le Vietnam a laissé une impression marquante lors du 8 e Festival international de la gastronomie et de la culture, qui s'est déroulé sur l'emblématique place de la Victoire.

Coorganisé par l'ambassade du Vietnam en République tchèque, TAMDA FOODS, Linsan et le Centre d'éducation tchéco-vietnamien, l'événement a réuni des participants de 56 pays. Il a offert une plateforme vibrante pour célébrer la diversité des identités culturelles à travers la richesse de la gastronomie, la musique et les arts traditionnels.

Photo : VNA/CVN

Ce festival revêtait une signification particulière, s'inscrivant dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque. Il a également été l'occasion de réaffirmer le rôle dynamique et actif du Vietnam dans les échanges culturels internationaux.

Le stand vietnamien a véritablement captivé l'attention, se distinguant par son drapeau rouge vif frappé de l'étoile d'or et une riche exposition d'éléments traditionnels et d'objets emblématiques tels que des chapeaux coniques, de délicates peintures sur soie et des céramiques finement travaillées.

La gastronomie a également été à l'honneur, offrant aux festivaliers un voyage culinaire avec des plats typiques très appréciés. Le nem (rouleaux de printemps frits), le pho (soupe de nouilles de riz) et le rafraîchissant café glacé au lait ont particulièrement séduit les palais.

Pour la première fois lors d'un festival européen, le Vietnam a présenté des produits halieutiques clés, soulignant la qualité et le potentiel d'exportation de ses produits agricoles vers le marché européen.

Au-delà de l'offre culinaire, le stand vietnamien proposait des spectacles de musique traditionnelle et de danse folklorique, qui ont attiré les foules et favorisé l'échange interculturel.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam à Prague, Duong Hoài Nam, a souligné l'importance du festival comme plateforme non seulement pour promouvoir la cuisine vietnamienne, mais aussi pour renforcer l'image et l'identité culturelle du pays. Il a précisé que ces initiatives contribuent à favoriser la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples, en particulier à l'heure où le Vietnam et la République tchèque consolident leurs relations après avoir franchi le pas vers un partenariat stratégique en janvier 2025.

Lukas Bezchleba, un Praguois, a exprimé son attachement à la culture vietnamienne : "J'ai voyagé au Vietnam et j'ai des souvenirs inoubliables de sa cuisine. Aujourd'hui, en dégustant du pho et des rouleaux de printemps au cœur de Prague, j'ai l'impression de retrouver ce pays".

Violet, une étudiante en espagnol en République tchèque, a exprimé son enthousiasme : "C'est la première fois que je participe au festival et j'adore l'ambiance et la diversité culturelle. Les rouleaux de printemps vietnamiens sont mon plat préféré : croustillants, savoureux et leur sauce est unique. J'y reviendrai souvent !".

Avec près de 15.000 visiteurs, le Festival de la gastronomie et de la culture témoigne de l'attrait des échanges culturels à l'ère de la mondialisation. Des activités telles que des spectacles musicaux, des danses traditionnelles et des expositions d'artisanat ont créé une image vibrante du monde, où le Vietnam se distingue par sa riche identité et son dynamisme.

VNA/CVN