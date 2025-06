À Hanoï, un vent frais sur Chopin et Rimski-Korsakov

Photo : Sofiaphilharmonic.com/CVN

L’artiste du Peuple Bùi Công Duy, directeur adjoint de l’Académie nationale de musique du Vietnam, a déclaré que ce concert était un moment fort de la saison 2025-2026 de l’orchestre. Il mettra en vedette deux jeunes pianistes vietnamiens prometteurs, Nguyên Duc Kiên et Luu Danh Khôi, qui ont récemment obtenu d’impressionnants résultats scolaires.

L’orchestre et l’Académie nationale de musique du Vietnam ont pour objectif de former et de développer les jeunes talents afin qu’ils puissent mieux s’intégrer aux scènes musicales régionales et internationales.

Le concert, dirigé par Nayden Todorov, directeur musical de l’Opéra national de Bulgarie, et conduit par le violoniste Chuong Vu, présentera des chefs-d’œuvre du compositeur polonais Frédéric Chopin et du compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov.

La première partie plongera le public dans l’univers profondément émotionnel et raffiné de Chopin à travers ses deux concertos pour piano, le Concerto pour piano N°1 en mi mineur, op. 11, et le Concerto pour piano N°2 en fa mineur, op. 21, œuvres composées au début de la vingtaine qui incarnent pleinement le style romantique et lyrique qui le caractérise.

Les pianistes Nguyên Duc Kiên et Luu Danh Khôi offriront des interprétations fraîches et puissantes de ces concertos.

La seconde partie présentera le chef-d’œuvre nationaliste vibrant de Rimski-Korsakov, le Capriccio Espagnol, op. 34. S’appuyant sur de riches couleurs orchestrales et des influences folkloriques espagnoles, cette pièce met en valeur une technique virtuose et un esprit festif, permettant à l’orchestre de déployer toute la palette de ses talents.

VNA/CVN