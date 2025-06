Les artificiers vietnamiens et polonais éblouissent le public au DIFF 2025

Des dizaines de milliers de spectateurs, touristes et habitants se sont rassemblés le soir du 7 juin pour la deuxième soirée du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) 2025, où des équipes vietnamiennes et polonaises ont illuminé le ciel nocturne de leurs spectacles éblouissants.

Photo : DIFF/CVN

Représentant le Vietnam, l’équipe Z121 Vina Pyrotech est issue de l'EURL de produits chimiques 21, dépendant de la Direction générale de l’industrie de la défense du ministère de la Défense.

Forte de plus de cinquante ans d’expérience dans la production de feux d’artifice et d’une longue tradition de participation à d’importantes célébrations nationales, cette équipe chevronnée a fait ses débuts au festival avec un spectacle en cinq parties mettant en lumière l’aspiration à l’essor du Vietnam.

Le point culminant de leur spectacle a été l’illumination du ciel de la ville côtière centrale, aux couleurs rouge et or du drapeau national du Vietnam, accompagnée d’éclats de fleurs de lotus violettes. Une performance saluée par le public pour sa puissance émotionnelle, sa précision technique et sa profondeur artistique.

Avec pour thème "L’aspiration à l’essor", l’équipe vietnamienne a proposé un spectacle grandiose retraçant l’évolution de Dà Nang et du Vietnam à travers le temps, avec un final époustouflant: le ciel illuminé aux couleurs du drapeau rouge à l’étoile d’or, accompagné d’une envolée de lotus violets. Le public a vibré sur l’air patriotique "Comme si l’Oncle Hô était présent au jour de la grande victoire".

L’équipe polonaise a présenté sa performance intitulée "Dragon Love", une mise en scène céleste d’une légende mythologique empreinte de romantisme, portant un message d’amour et de dépassement des différences, fidèle à l’esprit du DIFF.

La performance a captivé le public avec un spectacle digne d’une épopée mythique. Le point d’orgue a été le crescendo de "Dieu de l’Éclair", avec des feux d’artifice lancés de multiples points pour former des traînées lumineuses rayonnantes, symbolisant le moment où deux dragons mythiques ont uni leurs forces pour créer l’emblématique Pont du dragon de Dà Nang.

La société polonaise Surex Firma Rodzinna, figure emblématique de la pyrotechnie européenne avec plus de trois décennies d’expérience et sa participation à plus de 50 compétitions internationales, a quant à elle apporté son propre spectacle au festival.

La troisième soirée du festival se tiendra le 14 juin, avec un duel entre le Canada et la Chine sur le thème "Le voyage des connexions".

VNA/CVN