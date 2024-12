Une nouvelle adresse pour les amateurs de pho à Sydney

Photo : VNA/CVN

Plat emblématique de la gastronomie vietnamienne, le pho a immédiatement séduit les habitants de Sydney, attirant une foule de gourmands locaux et internationaux dès l'ouverture, impatients de découvrir ou redécouvrir les saveurs uniques de ce mets incontournable.

Cette soupe de nouilles de riz, servie dans un bouillon riche en saveurs, est bien plus qu’un simple plat dans le pays : elle incarne l’âme même de la culture vietnamienne. Aujourd'hui, le pho est un symbole culinaire reconnu mondialement, apprécié dans plus de 50 pays. Grâce à des techniques de préparation traditionnelles, il offre une expérience gustative inoubliable, mêlant la douceur naturelle des bouillons à la fraîcheur des herbes et des condiments, pour le plus grand plaisir des amateurs de cuisine vietnamienne.

Une vision pour promouvoir la tradition vietnamienne

Tommy Le, gérant du restaurant, a fondé Pho Hanoi 1979 pour répondre à une demande croissante des Australiens, mais également des Vietnamiens expatriés, en quête de la saveur authentique de ce mets. Pour lui, cette ouverture va bien au-delà d’un simple projet commercial : c’est un moyen de préserver et de partager la richesse culinaire du Vietnam. Le nom du restaurant, Pho Hanoi 1979, fait écho à une période marquante de l’histoire de la capitale vietnamienne et rappelle les origines nordiques de ce plat emblématique.

Le restaurant met à l'honneur un pho traditionnel, préparé à partir d’ingrédients naturels, sans glutamate monosodique, et avec des techniques de cuisson lentes qui garantissent un bouillon riche et savoureux. Pho Hanoi 1979 a pour ambition de proposer une expérience authentique, aussi bien aux Vietnamiens vivant à Sydney qu’à ceux qui découvrent pour la première fois cette spécialité vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Le jour de l'inauguration, de nombreux clients, Vietnamiens comme Australiens, se sont rassemblés rue Burwood pour savourer un bol de pho. La richesse du bouillon, la texture parfaite des nouilles de riz et la fraîcheur des garnitures ont séduit un public varié, allant des expatriés vietnamiens nostalgiques aux curieux découvrant ce plat emblématique. Les retours ont été unanimes : le pho de Pho Hanoi 1979 respecte les traditions culinaires vietnamiennes et offre une expérience authentique.

Parmi les premiers clients, Henry Nguyên, un Vietnamien vivant à Sydney, a exprimé son enthousiasme : "Cela me rappelle mon enfance au Vietnam. Le pho ici me transporte à ces matins passés en famille à déguster un bol de pho chaud". L’authenticité de la préparation a manifestement répondu aux attentes des amateurs, en particulier ceux en quête d’un goût fidèle aux recettes traditionnelles vietnamiennes.

Un pont reliant les cultures

Le restaurant Pho Hanoi 1979 ne se contente pas de séduire les papilles des Vietnamiens expatriés ; il attire également un public international. Des clients d’origines diverses, notamment des Australiens et des Chinois, ont exprimé leur appréciation pour le pho, louant son goût unique et la richesse de son histoire.

Pour certains, comme Ngoc Bùi, propriétaire du restaurant Pho Gánh à Sydney, Pho Hanoi 1979 a ravivé une tradition culinaire précieuse. Elle confie qu’après des années passées à préparer du pho pour une clientèle occidentale, elle a enfin retrouvé le goût authentique du pho "nord-vietnamien", avec un bouillon léger, savoureux et exempt de glutamate.

Le succès de Pho Hanoi 1979 illustre l’influence croissante du pho à l’échelle mondiale. Ce plat, autrefois typique des rues animées de Hanoï, s’est imposé comme un élément incontournable du paysage culinaire international, et Sydney n’est qu’une des nombreuses villes où le pho est devenu un emblème de la cuisine asiatique.

Le pho incarne bien plus que la richesse de la gastronomie vietnamienne : il agit comme un pont culturel, rassemblant les peuples autour d’un plat simple, mais profondément chargé de significations. En servant un bol de pho à Sydney, Pho Hanoi 1979 contribue à diffuser la culture vietnamienne et à faire apprécier une tradition culinaire vieille de plusieurs siècles.

Pho Hanoi 1979 est bien plus qu’un restaurant : c’est un ambassadeur du Vietnam sur la scène culinaire mondiale. Ce lieu où l’authenticité rencontre la modernité est aussi un espace où chaque bol de pho raconte une histoire de passion, de tradition et de partage entre les cultures.

Tu Linh Dat - Mai Quynh/CVN