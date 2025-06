Hanoï figure parmi les villes les plus propices à la marche en Asie

La plateforme de voyage numérique Agoda a classé Hanoï parmi les sept meilleures villes d’Asie à explorer à pied, mettant en avant son agencement compact et ses rues piétonnes.

Selon Agoda, "des rues pavées aux rives pittoresques", les destinations sélectionnées offrent des conditions idéales pour la marche, permettant aux visiteurs de s’immerger pleinement dans la culture locale. En tête de liste, le vieux quartier de Hanoï est décrit comme "un labyrinthe de ruelles étroites débordant d’histoire et de culture".

Photo : VNA/CVN

"L’architecture coloniale française, les temples anciens et les marchés animés créent un cadre dynamique pour l’exploration. L’agencement piétonnier du quartier permet de flâner facilement et de découvrir des spécialités locales comme le pho et le bánh mì auprès des vendeurs", a souligné Agoda.

"Le charme du vieux quartier réside dans sa capacité à surprendre, avec ses cafés cachés, ses pagodes paisibles et ses marchés animés à chaque coin de rue", a-t-il ajouté.

Situé en pein cœur de la capitale vietnamienne, le Vieux quartier de Hanoï est une véritable machine à remonter le temps. Illustration du cachet culturel et historique qui caractérise la capitale millénaire, il lui confère indubitablement son âme.

Ce dédale de rues animées, connu sous le nom des "36 rues et corporations", est le témoin vivant de plusieurs siècles d’histoire, de culture et de traditions artisanales. Les maisons tubes, les temples anciens, et les marchés colorés captivent tous les sens.

À cette longue histoire et cette tradition, se mêle aujourd’hui un vent de fraîcheur et de modernité. Goûter à la cuisine de rue, déguster un thé glacé ou une bière sur le trottoir, observer la vie locale fourmiller, voilà comment saisir l’atmosphère de la capitale et profiter au mieux de son Vieux quartier.

Parmi les autres villes figurant sur la liste figurent Kurashiki (Japon), Chiang Khan (Thaïlande), Melaka (Malaisie), Pondichéry (Inde), Gyeongju (République de Corée) et Taipei (Chine).

VNA/CVN