Bourse de mobilité ASEM-DUO 2025-2026

La Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam annonce l’ouverture des candidatures pour la bourse de mobilité ASEM-DUO 2025-2026, soutenue par la communauté française de Belgique. Ce programme vise à favoriser les échanges académiques et scientifiques entre chercheurs et professeurs.

Photo : FWB/CVN

Le programme ASEM-DUO Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) poursuit plusieurs objectifs, notamment : encourager un équilibre des échanges entre professeurs et chercheurs de l’Asie-Pacifique et de Wallonie-Bruxelles, contribuer à l’établissement de programmes d’échange réguliers entre les établissements concernés et renforcer la coopération et le dialogue entre ces régions.

La durée du séjour financé doit être comprise entre 18 jours minimum et deux mois maximum. La candidature doit être soumise par l’institution de la FWB sous la forme d’un unique document PDF, à envoyer à l’adresse e-mail suivante : asem-duo@ares-ac.be.

L’institution de la FWB est responsable de l’envoi du dossier de candidature pour les deux partenaires. Chaque établissement impliqué doit désigner une personne de contact clairement identifiée. Le dépôt du dossier est assuré par l’institution de la FWB, idéalement représentée par son responsable des relations internationales, qui veille à la coordination de l’échange et à la soumission d’un dossier complet incluant les documents des deux candidats.

Les bourses ASEM-DUO sont octroyées annuellement pour des projets de “mobilité par paire” qui débuteront au plus tôt le 1er août de l’année académique en cours et s’achèvent au plus tard le 31 août de l’année académique suivante.

Les pays et territoire partenaires d’Asie-Pacifique concernés par le programme sont : l’Australie, le Bangladesh, le Brunei, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, la République de Corée, le Laos, la Malaisie, la Mongolie, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Russie, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande et le Vietnam.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 mars 2025.

Pour plus d’informations : https://www.ares-ac.be/fr/relations-internationales/bourse-asem-duo

WB/CVN