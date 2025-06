Début des travaux d'un complexe touristique de 1,7 milliard de dollars à Dà Nang

La compagnie par actions Vinpearl, filiale de Vingroup, le plus grand conglomérat privé du Vietnam, a donné le coup d'envoi des travaux du complexe touristique et de villégiature Lang Van, doté d'un investissement de près de 44.000 milliards de dôngs (1,7 milliard de dollars), dans le centre-ville de Dà Nang.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Le complexe, d'une superficie totale de 512 ha, est conçu selon un modèle multifonctionnel, privilégiant la préservation des paysages naturels, la mise en valeur de la beauté locale et la création d'un cadre de vie idéal.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration le 22 juin, Nguyên Viêt Quang, vice-président et PDG de Vingroup, a déclaré que, grâce à son potentiel diversifié, Dà Nang s'impose comme l'un des principaux pôles économiques, industriels et touristiques du Vietnam. Elle est considérée comme la ville la plus agréable à vivre du pays, offrant une qualité de vie exceptionnelle, un cadre de vie propre, des infrastructures modernes et de nombreux équipements variés.

Quang a souligné que Dà Nang est la ville où Vingroup a réalisé une série d'investissements clés, avec des projets d'envergure et à fort potentiel conçus pour exploiter le potentiel de la ville.

Le projet de complexe touristique et de villégiature Lang Van ne vise pas seulement à créer une destination touristique, mais aussi à créer un nouveau symbole : un lieu où les habitants vivent en harmonie avec la nature dans un environnement moderne et durable, a-t-il ajouté.

Les premiers éléments du complexe devraient être achevés et mis en service en 2027.

VNA/CVN