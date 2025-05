Khánh Hòa présente son potentiel d'investissement à Singapour

L’événement a réuni environ 250 délégués, représentant de grandes entreprises nationales et internationales, des investisseurs, des experts et des médias. Il a constitué une plateforme d’échanges entre dirigeants gouvernementaux, chefs d’entreprise et spécialistes des deux pays, leur permettant d’explorer des opportunités de coopération et de renforcer les liens bilatéraux.

La conférence a mis en lumière plusieurs projets d’investissement déjà couronnés de succès à Khánh Hòa, portés par des partenaires singapouriens et internationaux.

Les autorités provinciales ont réaffirmé leur engagement ferme à améliorer le climat des affaires local. Pour ce faire, elles prévoient de simplifier les procédures administratives, de réduire les délais d'octroi de licences, de renforcer la transparence et de créer des conditions optimales pour les entreprises et investisseurs.

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Nguyên Tân Tuân, président du Comité populaire provincial, a souligné l'importance de cette conférence pour approfondir la compréhension mutuelle et promouvoir un développement partagé dans cette nouvelle conjoncture.

Les autorités et les entreprises de Khánh Hòa souhaitent vivement accéder au marché singapourien et espèrent que davantage d’investisseurs viendront explorer les possibilités de coopération dans divers secteurs, a-t-il indiqué.

Il a précisé que Khánh Hòa privilégie le développement de l’économie maritime et des énergies renouvelables, et invite les entreprises singapouriennes à investir dans les industries de haute technologie et les solutions énergétiques durables.

La province ambitionne également de devenir une destination touristique de classe mondiale, intégrant un modèle de développement axé sur l’industrie propre et les zones urbaines intelligentes.

En matière d'incitations à l'investissement, Nguyên Tân Tuân a rappelé que l'Assemblée nationale avait autorisé Khánh Hòa, suite à la fusion de ses unités administratives, à poursuivre la mise en œuvre de la Résolution n°55. Cette Résolution prévoit des mécanismes spécifiques pour la zone économique de Vân Phong et la zone urbaine de l'aéroport de Cam Lâm.

Il a exprimé l'espoir que ces zones attireraient des investisseurs stratégiques nationaux et étrangers pour développer des projets immobiliers, des complexes touristiques haut de gamme et des pôles urbains modernes.

