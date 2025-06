Travel + Leisure dévoile la fine fleur des hôtels et complexes hôteliers du Vietnam

Travel + Leisure annonce 10 hôtels vietnamiens parmi les 500 meilleurs de l'année

Photo : NDEL/CVN

L’InterContinental Dà Nang Sun Peninsula Resort, niché sur la péninsule de Son Tra, au centre-ville de Dà Nang, a remporté la catégorie des complexes hôteliers insulaires et balnéaires.

Il est suivi par le Regent Phu Quôc, le Four Seasons The Nam Hai à Hôi An et deux autres établissements de Phu Quôc, à savoir La Veranda Resort Phu Quôc - MGallery et le JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay.

Dans la catégorie des hôtels de l’arrière-pays, l’Anantara Hôi An Resort a remporté la première place. Situé le long de la rivière Thu Bôn, le complexe allie les styles architecturaux français et vietnamien pour créer un havre de paix.

Le Zannier Hotels Bai San Hô à Phu Yên arrive en deuxième position. L’Alba Wellness Valley by Fusion à Huê, l’Hôtel de la Coupole - MGallery à Sa Pa et l’Azerai La Residence à Huê complètent le top 5.

Dans la catégorie Hôtels urbains, le Sofitel Legend Metropole Hanoi, un établissement historique construit en 1901, conserve sa première place.

Le Capella Hanoi suit en deuxième position. Le Park Hyatt Saigon, The Reverie Saigon et l’Hôtel des Arts Saigon - MGallery, tous situés à Hô Chi Minh-Ville, complètent le classement.

Dans la catégorie Spa hôtelier, le Tinh Wellness Sanctuary du La Veranda Resort Phu Quoc - MGallery remporte la première place. D’une superficie de 1.500 m², le spa présente une architecture d’inspiration indochinoise et est niché au cœur de jardins luxuriants avec vue sur la mer.

Anantara Quy Nhon Villas et TIA Wellness Resort ont été classés respectivement deuxième et troisième.

VNA/CVN