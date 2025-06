Publication du logo officiel de la compagnie aérienne touristique Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways - compagnie aérienne désireuse de devenir le premier modèle d'aviation de villégiature du Vietnam, investie et développée par Sun Group - annonce officiellement son logo.

Photo : Sun Group

Sun PhuQuoc Airways est née comme une pièce parfaite dans la vision stratégique de Sun Group de construire un écosystème haut de gamme de tourisme, de divertissement, d’immobilier et d’aviation. Avec une ambition pionnière, Sun PhuQuoc Airways n’est pas seulement une compagnie aérienne, mais un symbole de connexion - amenant le monde à Phu Quoc et emmenant Phu Quôc vers le monde.

Prenant Phu Quôc comme centre d’opérations, la compagnie développe un réseau de vols en étoile, reliant directement l’île de la Perle aux grandes villes nationales et internationales. Au-delà du transport, Sun PhuQuoc Airways vise à devenir un "resort dans le ciel" - où chaque vol est l’ouverture d’un séjour, offrant des services aux normes internationales, une expérience fluide du décollage à l’atterrissage, et une immersion dans la culture vietnamienne.

Après avoir obtenu sa licence d’exploitation aérienne, la compagnie franchit une étape importante dans son envol en annonçant officiellement son logo de marque - une empreinte visuelle qui ne définit pas seulement le style graphique de la compagnie, mais qui agit également comme un manifeste de marque, exprimant clairement la vision, la mission et les valeurs fondamentales poursuivies par Sun PhuQuoc Airways : connecter les émotions, l’identité vietnamienne et les expériences internationales dans un modèle entièrement nouveau appelé "aviation de villégiature".

L’emblème du Soleil

L’emblème de SPA est la cristallisation de sa philosophie de marque et de sa mission de connexion mondiale en tant que compagnie pionnière de l’aviation de villégiature au Vietnam. Au centre du logo se trouve le Soleil – un symbole omniprésent dans l’écosystème de Sun Group. Il représente également la philosophie de placer les passagers au cœur de chaque orientation de développement durable et de chaque innovation de service de la compagnie.

Autour du Soleil tournent neuf pétales stylisés et souples dans le sens horaire, symbolisant l’énergie positive et un mouvement continu vers l’avant.

Photo : Sun Group

Ces neuf pétales représentent neuf qualités de service : racontant l’histoire d’un voyage parfait commençant par la base de la sécurité et de l’intégrité, nourri par un cœur de Dévouement, d’Empathie et de Raffinement, menant les passagers vers des expériences d’exclusivité, de créativité, de connexion et, en fin de compte, d’élévation des émotions.

Chaque pétale est aussi une connexion, un point de contact délicat dans le parcours de vol avec Sun PhuQuoc Airways :

Neuf connexions : destinations ; culture ; voyageurs ; expérience ; émotions ; communauté ; avenir ; écosystème ; aspirations vietnamiennes.

Neuf points de contact : toucher les émotions ; toucher l’essence ; toucher l’identité ; toucher le cœur ; toucher les aspirations ; toucher la détente ; toucher l’unicité ; toucher la classe ; toucher la destination.

La couleur principale du logo Sun PhuQuoc Airways est le jaune doré, clair comme la lumière du soleil - représentant la chaleur et l’énergie positive - aussi la lumière qui débute chaque voyage. Elle est combinée avec le rouge écarlate (une teinte rouge vive et luxueuse) dans le nom "Sun PhuQuoc Airways" pour créer une image marquante dans le ciel. Lorsqu’il est appliqué sur le fuselage de l’avion, cet emblème se transforme en une teinte dorée-orangé métallique moderne, rayonnante comme le soleil - exprimant l’esprit pionnier et le style visuel distinctif de la compagnie. Notamment, le trait de liaison de la lettre Q dans "PhuQuoc" est conçu comme une île émergeant de la mer, évoquant l’île des Perles du Vietnam.

À partir de ce logo, le voyage avec Sun PhuQuoc Airways est défini comme une expérience raffinée et riche en identité, avec des émotions douces et agréables que chacun mérite de ressentir.

Selon les représentants de Sun PhuQuoc Airways, le logo de marque n’est pas seulement un début visuel, mais aussi une déclaration stratégique à long terme : décoller à partir de l’identité - atteindre de nouveaux sommets par l’expérience.

Décoller à partir de l’identité - parce que, du nom au logo en passant par la philosophie de service, Sun PhuQuoc Airways place la culture vietnamienne et l’esprit local de l’île des Perles au centre.

Atteindre de nouveaux sommets par l’expérience - car le modèle de "compagnie aérienne de villégiature" que poursuit SPA ne se limite pas au transport, mais constitue un voyage expérientiel conçu de manière homogène. Chaque moment à bord est une empreinte subtile, façonnée avec un soin sincère et un service de cœur.

Selon sa feuille de route, après l’annonce de son identité visuelle, Sun PhuQuoc Airways procédera aux prochaines étapes essentielles, avec pour objectif d’ouvrir les ventes de billets en octobre de cette année et d’opérer son premier vol commercial dans les plus brefs délais.

VNA/CVN