La cascade Datanla, paradis des amateurs de sensations fortes

Haute de plus de 20 m, la cascade Datanla offre un spectacle naturel saisissant : son débit, tantôt paisible, tantôt impétueux, serpente entre les rochers en projetant une écume blanche éclatante. C’est dans ce décor grandiose que les amateurs d’aventure viennent repousser leurs limites.

Parmi les activités phares, la descente en rappel le long des sept niveaux de la cascade constitue le défi ultime. Les participants s’élancent dans les eaux tumultueuses, gravissent des parois abruptes et surmontent des obstacles naturels. Sensations garanties pour ceux qui souhaitent éprouver leur courage et leur esprit de conquête. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, permettant à chacun de tenter l’aventure.

Le parcours dans les arbres, High Rope Course, séduit également petits et grands. Ce jeu d’équipe propose deux circuits adaptés : un tracé de 10 à 20 m de hauteur pour les adultes et un parcours d’environ un mètre pour les enfants. Chacun peut tester son agilité et son esprit de coopération à travers six étapes et 80 défis évolutifs, tout en restant libre d’interrompre l’expérience à tout moment. Un excellent exercice de cohésion, idéal pour les familles ou les groupes d’amis.

Impossible de quitter la cascade Datanla sans essayer le célèbre Alpine Coaster, la piste de luge sur rail la plus longue d’Asie du Sud-Est. Cette attraction, qui ne requiert aucune compétence particulière, promet des descentes palpitantes à travers la forêt et les montagnes. Il suffit de s’installer, de se laisser porter et de savourer des sensations inédites au cœur d’une nature préservée.

À la cascade Datanla, aventure, nature et convivialité se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable à tous les visiteurs.

Texte et photos : Hoàng Hiêu - Phuong Nga/VNA/CVN