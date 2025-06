Star Voyager, premier paquebot aller-retour du Vietnam à Singapour

>> Un navire de croisière amène près de 3.000 touristes internationaux à Ha Long

>> Saigontourist Travel accueille deux paquebots internationaux en trois jours

>> Saigontourist Travel accueillera plus de 20.000 croisiéristes internationaux au Vietnam

>> Un paquebot de luxe jette l'ancre à Phu Quôc

Une nouvelle destination sur la carte du tourisme maritime régionale

C'est la première fois qu'un paquebot luxueux propose un aller-retour de 5 jours et 4 nuits exclusivement aux touristes vietnamiens et au départ d'un port national. Ce sera une avancée majeure pour faire du Vietnam une nouvelle destination sur la carte du tourisme de croisière régional.

Selon le programme, le paquebot Star Voyager effectuera trois trajets maritimes au départ du port de Phu My vers Singapour et vice-versa les 13, 17 et 21 juin 2025, en plein cœur des vacances d'été des étudiants et élèves.

Photo : BTC/CVN

Lors de la cérémonie d’accueil du paquebot Star Voyager, Michael Goh, président de StarDream Cruises, a déclaré que "le choix de Hô Chi Minh-Ville comme port d'attache et d’organisation des itinéraires exclusifs est une étape importante dans notre vision de faire du Vietnam une destination importante pour le tourisme de croisière en Asie du Sud-Est. Grâce à cette stratégie de déploiement régional, nous espérons attirer un grand nombre de touristes et contribuer au développement de l'industrie du tourisme de croisière et du tourisme aérien (fly - cruise) au Vietnam. Nous sommes convaincus que le Vietnam possède le potentiel de devenir une destination majeure du tourisme de croisière en Asie du Sud-Est. Ce premier circuit aller-retour constitue une première étape, ouvrant de nombreuses opportunités aux touristes nationaux et internationaux".

Le Star Voyager est le tout dernier navire de croisière de StarDream Cruises, pour lequel viennent d’être achevées des rénovations à hauteur de 50 millions de dollars. Avec une capacité d’accueil de plus de 1.800 passagers, il est doté de nombreux équipements haut de gamme, tels que des chambres luxueuses, une piscine, un spa, un théâtre, une zone commerciale, une aire de jeux pour enfants et un complexe gastronomique complet. Les activités de divertissement à bord comprennent des fêtes de départ, des festivals de musique, des cours de danse, des spectacles artistiques et de nombreuses activités de rencontres et d’échanges.

Premier départ pour les passagers vietnamiens

Le 13 juin marque également le premier départ du paquebot avec à son bord environ 1.000 passagers internationaux de Singapour vers le Vietnam, ainsi que le premier départ de passagers vietnamiens de Hô Chi Minh-Ville vers Singapour. Cela contribue non seulement à enrichir l'offre touristique nationale, mais ouvre également un formidable potentiel de développement du tourisme de croisière au départ du Vietnam. Les passagers sont accueillis et pris en charge par la Société de services et de voyages Saigontourist (Saigontourist Travel) au Vietnam et à Singapour. Ce groupe de touristes vietnamiens, composé d'environ 200 personnes, profitera pleinement de quatre nuits à bord du paquebot Star Voyager, pour un coût raisonnable de seulement 12,999 millions de dollars.

En pratique et pour le confort des passagers, l'enregistrement s'effectue au Centre des conférences de Tân Son Nhât Pavillon (202 Hoàng Van Thu, arrondissement de Phu Nhuân), où une navette gratuite dessert le port de Phu My. De là, les passagers embarquent à bord du paquebot et commencent leur voyage à la découverte de Singapour, avec des horaires flexibles et des escales au Singapour Cruise Centre, permettant des correspondances pratiques vers des destinations célèbres telles que Gardens by the Bay, Chinatown, Kampong Glam, Little India et Orchard Road.

Photo : BTC/CVN

S’exprimant lors de l'événement d'accueil du Star Voyager, Nguyên Thành Luu, directeur général de Saigontourist Travel, a souligné la forte reprise du tourisme international de croisières et de croisières fluviales au Vietnam. Avec le paquebot Star Voyager, il s'agit d'une croisière spéciale organisée par Saigontourist Travel, marquant le dernier mois de la haute saison 2025 des croisières internationales au Vietnam.

Photo : BTC/CVN

Selon Nguyên Thành Luu, au cours des six premiers mois de 2025, Saigontourist Travel a accueilli plus de 48.000 croisiéristes internationaux, principalement pour des croisières telles que : Anthem of the Sea, Spectrum of The Seas et Serenade of the Seas, avec les parcours maritimes trans vietnamiens de longue durée, faisant escale dans de nombreux ports de la baie de Ha Long, de Huê, de Dà Nang, de Nha Trang, de Bà Ria - Vung Tàu et de Hô Chi Minh-Ville.

L'accueil du Star Voyager ouvre non seulement de nouvelles perspectives de tourisme maritime aux Vietnamiens, mais témoigne également de l'attrait croissant du Vietnam sur la scène internationale du tourisme de croisière. Cela devrait marquer le début d'une série de voyages alliant séjours de luxe et exploration culturelle, contribuant ainsi au développement durable du tourisme vietnamien dans la nouvelle période.

Texte et photos : Tân Dat/CVN