"Vietnam is calling"

Quand les réseaux sociaux deviennent un levier puissant pour le tourisme vietnamien

Récemment, le slogan ''Vietnam is calling'' - ''Le Vietnam vous appelle'' - est devenu un phénomène viral sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook Reels.

Photo : VNA/CVN

Bien plus qu’un simple effet de mode, cette tendance a déclenché une véritable vague de visiteurs internationaux venant découvrir le Vietnam, donnant ainsi un nouveau souffle à la promotion touristique du pays.

Tout a commencé par de courtes vidéos, d’une trentaine de secondes, dans lesquelles des voyageurs filment leur départ : passeport à la main, valise à la traîne, prêts à embarquer, ou déjà plongés dans les paysages, la culture et la gastronomie vietnamiennes. Toutes ces vidéos véhiculent un message commun, simple mais puissant : ''Le Vietnam m’appelle, je suis prêt à partir !'' Leur spontanéité, leur authenticité et l’émotion qu’elles suscitent ont rapidement conquis un large public international.

Parmi les exemples les plus marquants, la créatrice de contenu @parmersss a publié une vidéo joyeuse la montrant dansant à l’aéroport avec son passeport et son billet d’avion à la main. En dix jours, la vidéo a dépassé les deux millions de vues. Dans son sillage, d’autres créateurs, comme @gorillaideas ou @amalia_maximova, ont partagé leurs aventures au Vietnam : balade à vélo à Hội An, lever du jour à Hà Giang, séance de sport sur la plage de Dà Nang… Autant de témoignages concrets prouvant que cette tendance dépasse largement le cadre virtuel pour devenir une démarche de voyage réelle.

Selon Trân Mai Hanh, spécialiste en communication touristique, la force de cette tendance réside dans son caractère authentique. Les vidéos ne sont ni scénarisées, ni embellies par des effets spéciaux. Elles montrent de vraies personnes dans de vrais lieux. Ce réalisme séduit fortement les internautes, en particulier sur TikTok.

De son côté, Trân Viêt Phuong, créateur de contenu numérique, y voit une opportunité unique pour le Vietnam. Ces clips joyeux, spontanés, issus de jeunes du monde entier, offrent au pays une vitrine moderne et attachante. Ils ouvrent aussi une nouvelle voie de promotion pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les comportements des voyageurs évoluent sous l’influence croissante des réseaux sociaux. D’après la plateforme Klook, 62 % des touristes en Asie-Pacifique choisissent leurs destinations sur la base des recommandations de leurs pairs en ligne.

Mieux encore : 79% réservent un voyage après avoir vu une vidéo inspirante. Au Vietnam, plus de 90% des jeunes voyageurs décident de leurs destinations à partir de contenus viraux, de belles images ou de lieux propices aux selfies. Preuve que les vidéos courtes sont devenues un vecteur majeur de décision touristique.

Coûts de séjour abordables

Le développement de cette tendance ne serait pas complet sans mentionner la campagne #HelloVietnam, lancée fin 2023 par TikTok Vietnam en collaboration avec l’Association vietnamienne du tourisme. Environ 60 créateurs de contenu renommés, venus de différents pays, ont été invités à explorer le Vietnam pendant une semaine, découvrant des sites emblématiques du nord au sud : baie de Hạ Long, grotte Son Doong, Hôi An, Dà Nang, Hô Chi Minh -Ville ou encore Phu Quôc. Grâce à leur regard personnel, ils ont partagé des images vivantes et émouvantes qui ont touché des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Le Vietnam séduit non seulement par la beauté de ses paysages et la richesse de sa culture, mais aussi par des coûts de séjour abordables. Des montagnes du Nord (Sapa, Ba Bể) aux plages du Centre (Dà Nang, Nha Trang, Lang Cô), en passant par les îles du Sud (Phu Quôc, Côn Dao) et les grandes villes dynamiques comme Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville, chaque région offre une expérience unique. Sans oublier la cuisine vietnamienne : phở, bánh mì, café vietnamien… autant de spécialités qui éveillent les sens des visiteurs.

Pour Bùi Quôc Liêm (Université RMIT Vietnam), les réseaux sociaux représentent "une opportunité en or pour raconter l’histoire du tourisme vietnamien de manière vivante, authentique et accessible à tous". Une stratégie numérique bien pensée, créative et axée sur l’engagement communautaire pourrait permettre au Vietnam non seulement de renforcer son attractivité, mais aussi de bâtir une image de marque forte sur la scène internationale.

En transformant chaque expérience vécue au Vietnam en contenu visuel captivant, ''Vietnam is calling'' n’est pas seulement une tendance : c’est un levier stratégique qui promet de redynamiser durablement le tourisme vietnamien.

VNA/CVN