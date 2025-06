Hâu Giang

La Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng, le "poumon vert" du delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Cette zone humide abrite une biodiversité remarquable. Plus de 900 espèces animales et végétales y ont été recensées. Certaines figurent dans le Livre rouge du Vietnam et sur la liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), comme la loutre à nez velu, la tortue-boîte ou le cobra.

Le cœur de la réserve, strictement protégé, conserve des paysages vierges et constitue un refuge pour des espèces endémiques et menacées, notamment à Lung Ba Dia et Lung Sen, zones de nidification pour les oiseaux et habitat d’une faune aquatique et forestière variée. La zone de restauration écologique, quant à elle, vise à recréer des écosystèmes typiques des marais. Elle abrite également de nombreuses plantes médicinales rares.

Protection

Le jardin de collecte végétale et le Centre de sauvetage animal, installés sur plus de 1 ha, accueillent aujourd’hui près de 90 espèces végétales locales précieuses. En trois ans, ils ont permis de réhabiliter de nombreuses espèces d’animaux sauvages, notamment des serpents, des tortues et des oiseaux, indique Lu Xuân Hoi, directeur de la réserve.

"Nous regroupons des espèces végétales endémiques et disposons d’un espace pour la sauvegarde d’animaux menacés. Des aides financières sont assurées par le Comité populaire provincial", dit-il.

Photo : VNA/CVN

"Chaque année, nous effectuons un recensement général des animaux rares. Les espèces indigènes en bonne santé sont relâchées dans la nature ; celles non originaires de la région sont transférées vers leurs habitats d’origine, comme le Parc national de Cat Tiên dans le cas du pangolin ou du calao", précise Trân Bé Em, responsable scientifique de la réserve.

Parmi les spécimens qui impressionnent le plus les visiteurs figurent crocodiles, varans, pythons molures, pythons réticulés et même un python albinos.

"Dans tout le Delta du Mékong, je n’ai jamais vu un crocodile aussi grand que celui de Lung Ngoc Hoàng. L’environnement est paisible, propice à la préservation d’espèces rares. Ce lieu a tout pour devenir une destination écotouristique majeure", témoigne Lê Thi Hiên, une habitante de Hâu Giang.

Avec sa nature préservée, son atmosphère paisible et sa richesse écologique, Lung Ngoc Hoàng est en effet en passe de devenir un pôle d’écotourisme.

Chaque année, la réserve organise des campagnes de sensibilisation auprès des habitants sur la protection de la forêt et la préservation des espèces animales rares, ainsi que des sessions de formation sur les techniques agricoles, avec la présentation de nouvelles variétés à haut rendement et de haute qualité.

La province de Hâu Giang a l’intention d’en faire un site touristique national d’ici 2030.

Nguyên Linh/CVN