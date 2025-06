Tây Ninh enregistre une forte croissance touristique avec 3,2 millions d'arrivées

La province méridionale de Tây Ninh a accueilli plus de 3,2 millions de touristes au cours des cinq premiers mois de l'année, générant plus de 2.380 milliards de dôngs (93,6 millions de dollars) de recettes, selon les autorités locales.

Le nombre de visiteurs a augmenté de 4,1% par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les recettes touristiques totales ont bondi de 48,8%, soit près de 88% de l'objectif annuel.

En mai seulement, la province a attiré environ 370.000 visiteurs, avec des recettes touristiques dépassant les 190 milliards de dôngs, soit une hausse de plus de 40% sur un an.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Tây Ninh, ces chiffres positifs reflètent l'efficacité des efforts de promotion du tourisme, de formation des ressources humaines et de transformation numérique de la province.

Tây Ninh a activement participé à des salons touristiques nationaux tels que le Vietnam International Travel Mart (VITM) à Hanoï et le Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville. La province a également renforcé sa collaboration avec des localités comme Binh Phuoc afin de développer des produits touristiques interprovinciaux sous le thème "Un itinéraire - Deux destinations".

La province a lancé plusieurs nouveaux circuits culturels et écologiques, dont un circuit autour du patrimoine ethnique khmer dans la commune de Truong Tây (district de Hoa Thanh). Ce circuit propose des spectacles de tambours traditionnels Chhay-dam, des ateliers d'apprentissage de l'écriture khmère, de la cuisine locale et des jeux folkloriques.

Par ailleurs, des destinations touristiques phares telles que la montagne Bà Den, la pagode Go Ken, le Saint-Siège Cao Dai et la ferme de fraises de Ba Phong continuent d'attirer un nombre important de visiteurs grâce à l'amélioration des infrastructures et des services.

Ces derniers mois, Tây Ninh s'est concentrée sur le développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement, en intégrant des activités de protection de l'environnement dans ses services touristiques et en sensibilisant la communauté aux pratiques écologiques.

La province renforce également sa présence en ligne grâce à des vidéos promotionnelles, des courts métrages, des infographies et des partenariats avec des influenceurs du voyage, afin de se positionner comme une destination propre, sûre et accueillante.

Avec plus de 240 km de frontière avec le Cambodge, Tây Ninh explore également les opportunités touristiques transfrontalières. Les autorités locales étudient actuellement le développement de circuits d'une journée incluant des échanges culturels et des visites des communautés et marchés frontaliers.

Le secteur touristique de la province continue de faire face à des défis, notamment la nécessité d'améliorer les infrastructures publiques, de gérer la qualité des services et de renforcer la réglementation pour prévenir les surfacturations et autres arnaques touristiques.

Les dirigeants provinciaux restent toutefois optimistes, citant cette croissance impressionnante comme preuve de l'attrait croissant de Tây Ninh auprès des voyageurs nationaux et internationaux.

Le Service provincial du tourisme a déclaré qu'il continuerait à développer ses activités promotionnelles, à former son personnel et à diversifier ses offres pour maintenir sa dynamique de croissance tout au long de 2025.

