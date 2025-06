Saigontourist promeut la cuisine vietnamienne à l'étranger

La Fête de la culture culinaire et des délices 2025, organisée par le groupe Saigontourist, se tient les 14 et 15 juin au parc Tsurumi Ryokuchi à Osaka, au Japon.

Selon le président du groupe Pham Huy Binh, l’organisation de cette première édition internationale de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist - Vietnam 2025 à Osaka est une source de grande fierté et d’honneur pour la compagnie.

Il s’agit non seulement d’une étape importante dans la promotion de la culture et de la gastronomie vietnamiennes à l’échelle mondiale, mais aussi d’une affirmation du positionnement et du prestige de Saigontourist sur la scène internationale du tourisme et de la gastronomie.

Devenue un événement culinaire annuel de grande envergure et unique au Vietnam, la fête a été honorée à plusieurs reprises par les World Culinary Awards, recevant le titre de "Meilleure fête culinaire d’Asie" trois années consécutives (2022, 2023 et 2024), ainsi que celui de "Meilleure fête culinaire du monde" en 2023 et 2024.

Fort de ce succès, Saigontourist souhaite désormais faire découvrir les richesses culturelles et culinaires vietnamiennes aux amis internationaux. Le Japon, pays de culture millénaire où l’art culinaire est particulièrement valorisé, constitue un marché prometteur. Osaka, en particulier, se distingue par la diversité et la qualité de ses matières premières, en faisant une destination idéale. Grâce au savoir-faire de 50 chefs talentueux du groupe, les convives japonais, les visiteurs internationaux et la communauté vietnamienne d’Osaka et des environs ont l’occasion de goûter aux saveurs les plus authentiques du Vietnam.

Selon M. Binh, organiser un événement culinaire d’une telle envergure à l’étranger demande une préparation rigoureuse à tous les niveaux.

Large éventail de plats

Sur le plan gastronomique, 15 établissements membres de Saigontourist ont été sélectionnés pour proposer plus de 50 plats représentatifs des trois grandes régions du Vietnam. Les chefs, passionnés et expérimentés, ont investi beaucoup de temps dans la recherche, la préparation des ingrédients et l’uniformité des saveurs. Des entreprises culinaires vietnamiennes établies au Japon prennent également part à l’événement, enrichissant ainsi la diversité des mets proposés.

Sur le plan culturel, des spectacles d’instruments traditionnels sont proposés afin de favoriser les échanges artistiques entre le Vietnam et le Japon. La participation de jeunes chanteurs vietnamiens appréciés des jeunes Japonais, tels que Xuân Nghi et le groupe Da Lab, ainsi que d’artistes japonais, crée une ambiance dynamique et festive.

Par ailleurs, les visiteurs participent à des ateliers culturels: confection de gâteaux traditionnels, jeux folkloriques, danses du bambou, sculpture de fruits et légumes, tressage artistique de feuilles de cocotier, spectacles de barmans, etc. Autant d’activités qui offrent un aperçu vivant de la culture vietnamienne.

"Grâce à cette fête, nous souhaitons transmettre la richesse, la sophistication et le caractère unique de la cuisine vietnamienne. Le nombre de 50 plats symbolise le 50e anniversaire de la création de Saigontourist (1975-2025). Nous espérons qu’en dégustant ces plats, les Japonais et les visiteurs internationaux auront envie d’en savoir plus sur la culture vietnamienne, de découvrir le Vietnam et son peuple", a déclaré M. Pham Huy Binh.

"Nous sommes convaincus que la culture et la gastronomie sont deux leviers indissociables et essentiels à la promotion touristique. La cuisine, en tant que composante clé de la culture, constitue un véritable pont pour mieux comprendre les traditions d’un pays. La reconstitution d’un espace culturel vietnamien animé au cœur d’Osaka permet aux visiteurs d’explorer un Vietnam coloré et accueillant", a-t-il ajouté.

La fête comprend également un volet important de promotion touristique entre le Vietnam et le Japon. L’objectif est de créer un espace d’échanges pour les professionnels du tourisme des deux pays, favorisant les rencontres, les partages d’information, les opportunités de coopération et le développement de produits touristiques attractifs. Le Japon demeure en effet un marché clé pour le tourisme vietnamien, et cet événement contribue à renforcer les liens bilatéraux dans ce domaine.

Afin de permettre à tous de découvrir facilement les délices vietnamiens, le coupon-repas de la fête est fixé à 700 yens (environ 110.000 dôngs) par plat ou par combinaison d’un plat et d’une boisson - un tarif très abordable, surtout en comparaison avec le coût moyen des repas au Japon. Cela permet aux visiteurs de goûter à un large éventail de plats sans contrainte budgétaire.

"Nous invitons chaleureusement les Japonais, les Vietnamiens d’outre-mer et les amis internationaux à participer à cette fête. C’est une occasion unique de découvrir un Vietnam en miniature en plein cœur d’Osaka, de savourer une cuisine raffinée, d’explorer des traits culturels originaux et d’interagir avec la communauté vietnamienne, connue pour sa chaleur et son hospitalité", a conclu Pham Huy Binh.

