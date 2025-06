Sa Pa séduit les touristes sud-coréens avec une croissance record

Selon la société de voyages Hana Tour – le plus grand voyagiste de République de Corée –, le nombre de réservations de circuits tout compris à destination de Sa Pa (Lào Cai, Vietnam) au cours du premier semestre 2025 a augmenté de 333% par rapport à la même période en 2024. En janvier 2025, les réservations vers cette destination de montagne ont bondi de 1.138%, marquant un record de croissance.

D’après l’analyse publiée le 23 juin par Hana Tour, le paysage de montagnes, le climat frais toute l’année et la culture locale unique sont les principaux atouts ayant permis à Sa Pa de devenir un "nouveau phénomène touristique" sur le marché sud-coréen. L’image de Sa Pa est également promue via les plates-formes numériques, les vidéos et les réseaux sociaux, touchant fortement le public jeune.

Un responsable de Hana Tour a indiqué que Sa Pa est en train d’émerger comme une destination alternative idéale pour les touristes sud-coréens ayant déjà visité le Vietnam. Au troisième trimestre 2025, le nombre de réservations d’hébergement dans cette région a été multiplié par plus de quatre par rapport à l’année dernière.

Anticipant cette tendance, Hana Tour a conçu un produit phare intitulé "Fansipan WOW PASS", permettant aux visiteurs de découvrir le mont Fansipan – surnommé "le toit de l’Indochine" – grâce à un système de téléphérique et de train monorail. Le circuit Hanoï – Sa Pa de 5 jours est également proposé sous forme d’expérience immersive, combinant la visite de lieux emblématiques tels que le village de Cát Cát, la vallée de Mường Hoa et les rizières en terrasses du Nord-Ouest vietnamien.

Située à plus de 1.500 mètres d’altitude, Sa Pa est souvent comparée à "la Suisse du Vietnam" pour son climat tempéré, ses paysages spectaculaires et son architecture aux accents européens. L’harmonie entre la beauté naturelle et l’identité culturelle des ethnies locales confère à Sa Pa un charme unique qui séduit particulièrement les touristes internationaux, notamment ceux d’Asie du Nord-Est.

