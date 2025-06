Saigontourist fixe la barre à 18.800 milliards de dôngs pour 2025

Photo : Saigontourist/CVN

Selon son plan, Saigontourist vise à accueillir 2,3 millions de visiteurs en 2025, soit une hausse de 13,1% par rapport à 2024. Cette annonce a été faite par Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, lors de la conférence bilan du premier semestre et de lancement des orientations pour les six derniers mois de l’année, organisée le 11 juin à Hô Chi Minh-Ville.

Pham Huy Binh, président du conseil d’administration du groupe Saigontourist, a déclaré: "Ces résultats impressionnants témoignent clairement de l’esprit de solidarité et de la capacité d’adaptation de tous les dirigeants et employés de Saigontourist. Ils sont le fruit de stratégies judicieuses, d’une innovation constante et d’un engagement à offrir des expériences touristiques de haute qualité aux touristes. Ces succès constitueront un puissant moteur pour que le groupe continue de progresser fortement en fin d’année".

De nombreuses actions à entreprendre

M. Binh a souligné que le second semestre représentait une phase clé pour impulser une nouvelle dynamique de croissance chez Saigontourist, dans un contexte particulièrement favorable, rythmé par une forte activité touristique et de nombreux événements d’envergure.

Pour atteindre ses objectifs, le groupe met en œuvre de manière synchronisée un large éventail de solutions, en s’appuyant sur ses piliers stratégiques. Premièrement, il s’agit de renforcer la mise en œuvre des plans d’action et la reprise du marché, ainsi que de construire activement et d’organiser résolument l’exécution du plan annuel 2025. En particulier, Saigontourist appliquera activement les directives du Comité municipal du Parti, du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et de son propre Comité du Parti pour organiser les célébrations des grandes fêtes de 2025, ainsi que du 50e anniversaire de la création du groupe. Ce sont des opportunités en or pour promouvoir l’image et attirer les touristes.

Photo : Saigontourist/CVN

Deuxièmement, Saigontourist diversifiera ses produits et services et accélérera la coopération ainsi que le développement des marchés, en se concentrant sur la création de valeur ajoutée et la mise en avant de chaque produit et service.

Troisièmement, le groupe continuera de promouvoir le développement de la marque et la promotion du tourisme à l’étranger, en consolidant sa force en reliant toutes les unités membres de son système. Il organisera et participera activement à d’événements promotionnels touristiques nationaux et internationaux de grande envergure sur les marchés clés. Plus récemment, il participera à la présentation de la culture culinaire vietnamienne à l’Expo 2025 d’Osaka au Japon.

Quatrièmement, Saigontourist renforce également ses liens et optimise ses opérations grâce à des programmes de partenariat et à la coopération avec d’autres localités et des partenaires du même secteur, afin de développer de nouveaux produits et services touristiques. Les axes suivants concerneront l’achèvement du processus de restructuration de Saigontourist, avec pour objectif une amélioration de la gouvernance, de son fonctionnement et de son efficacité.

Valoriser la marque touristique vietnamienne

Le groupe entend également optimiser ses investissements et son développement, en renforçant la gestion financière et en luttant activement contre le gaspillage. Il poursuivra en parallèle l’amélioration de ses politiques en matière de ressources humaines et de conditions de travail, tout en misant sur le développement des sciences et des technologies numériques.

S’exprimant lors de la conférence bilan, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a hautement apprécié les efforts et les réalisations de Saigontourist ces derniers temps, contribuant à la reprise et à la croissance de l’économie de la localité.

Photo : Saigontourist/CVN

Selon M. Dung, la période 2021-2025 est marquée par de nombreuses difficultés et défis, tant pour Saigontourist que pour l’ensemble du secteur touristique. Cependant, l’image du groupe s’améliore progressivement, tant au niveau national qu’international. Il participe activement et accompagne des délégations de haut niveau dans le cadre de programmes de promotion commerciale et de signatures de coopération à l’étranger, contribuant ainsi au rayonnement de l’image du pays et à la valorisation de la marque touristique vietnamienne.

S’agissant des orientations futures, M. Dung a souligné que, dans le contexte de la fusion envisagée entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Binh Duong, Saigontourist devait adapter sa stratégie opérationnelle. Il s’agira notamment d’évaluer les nouveaux espaces de développement et la contribution potentielle de l’entreprise dans ce cadre élargi, afin d’optimiser son efficacité et de participer activement au développement global de la future grande métropole. Par ailleurs, une orientation stratégique claire devra être définie pour la période 2025-2030.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN