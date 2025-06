Phu Quôc intègre le top 3 des meilleures îles en Asie-Pacifique

>> Phu Quôc au cœur de la campagne touristique estivale de Kiên Giang

>> Phu Quôc mobilisée pour faire de chaque habitant un ambassadeur du tourisme

>> Kiên Giang renforce la gestion de la réserve marine de Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Surnommée "l'île aux perles", Phu Quôc est réputée pour ses plages de sable blanc, des eaux turquoise cristallines et un écosystème marin extraordinaire avec des récifs coralliens éclatants. La partie sud de l’île, où se trouvent Bai Kem et Bai Sao, abrite certaines des plages les plus éblouissantes de la planète. Avec leur sable doux comme une glace et leurs eaux aux reflets vert émeraude, ces joyaux côtiers promettent une expérience inoubliable.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, l’île a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une hausse de 33,3% par rapport à l’année précédente, atteignant 61,1% de son objectif annuel.

Ce chiffre comprend près de 900.000 arrivées internationales, soit une forte hausse de 76,7% par rapport à la même période l’an dernier, soulignant l’attrait croissant de Phu Quôc à l’échelle mondiale.

Cette année, Phu Quôc était la seule île vietnamienne à figurer en tête du classement, derrière Bali (Indonésie) et Koh Samui (Thaïlande) mais devant Palawan (Philippines), Phuket (Thaïlande), Langkawi (Malaisie), le Sri Lanka, Sumba (Indonésie), Penang (Malaisie) et Siargao (Philippines).

La reconnaissance répétée de Phu Quôc par les médias internationaux souligne son charme indéniable. Depuis 2023, l’île figure régulièrement dans les classements des plus belles destinations du monde, établis par les plus grandes autorités touristiques. En 2024, Travel + Leisure a notamment classé Phu Quôc deuxième plus belle île du monde, juste derrière les Maldives, surpassant même Bali et Phuket.

Destination mondiale en devenir

Au-delà de sa beauté naturelle, Phu Quôc offre sans cesse de nouvelles expériences captivantes aux voyageurs. Sunset Town est rapidement devenue le cœur de la scène animée de l’île, offrant une multitude d’attractions de renommée mondiale. Au cœur de l’île se trouve le Kiss Bridge (Pont du Baiser), une merveille architecturale et le seul pont "sans contact" au monde, une ode à l’amour et à la connexion. Le spectacle Kiss of the Sea (Baiser de la Mer) éblouit le public avec une performance multimédia spectaculaire sur la plus grande scène aquatique d’Asie.

Photo : VNA/CVN

Non loin de là, le marché nocturne animé de Vui Phêt invite les visiteurs à savourer une délicieuse cuisine de rue, à acheter des souvenirs uniques et à s’imprégner de l’ambiance balnéaire. Et chaque soir, le ciel de Sunset Town se pare de couleurs éclatantes grâce à des feux d’artifice époustouflants, garantissant que chaque soirée sur l’île ne se ressemble jamais. Pour une vue inoubliable de Phu Quôc, les voyageurs peuvent embarquer à bord du plus long téléphérique à trois fils du monde jusqu’à l’île de Hon Thom.

Consolidant encore davantage son statut de destination de renommée mondiale, les luxueux complexes hôteliers de Phu Quôc, le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort et le New World Phu Quoc Resort, figurent parmi les meilleurs hébergements du Vietnam.

Au-delà de ses éloges médiatiques, Phu Quôc est en passe de devenir un pôle mondial du tourisme, du commerce et de l’événementiel. L’île a été choisie pour accueillir le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027, un honneur qui réunira sur ses côtes des dirigeants mondiaux et des chefs d’entreprise de renom.

VNA/CVN