VNA : 80 ans d'efforts constants pour affirmer sa réputation internationale

Alors qu'elle célèbre ses 80 ans de construction et de développement (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025), l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) est devenue une institution majeure, agissant non seulement comme l'agence de presse nationale et une "source d'information principale" du pays, mais aussi comme un acteur de confiance dans la communauté journalistique internationale.

La VNA n'a cessé d'étendre sa coopération mondiale, a remporté de nombreuses distinctions internationales et a laissé une empreinte profonde par sa présence dans des points chauds du globe, affirmant sa position et son prestige dans la région et dans le monde.

Coopération internationale renforcée et position consolidée

Au cours de ses 80 années d'existence, la VNA a toujours considéré la coopération internationale comme un pilier essentiel de son développement et de son intégration. L'agence entretient des coopérations bilatérales et multilatérales avec plus de 40 agences de presse et grandes organisations médiatiques à travers le monde. Elle est également membre du Comité exécutif de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA). Les informations officielles de la VNA, largement diffusées par les canaux des agences partenaires, ont contribué à améliorer l'efficacité du travail d'information pour l'étranger.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné, dans une interview accordée à la veille de la 19ᵉ Assemblée générale de l’OANA à Saint-Pétersbourg (Russie), du 18 au 21 juin 2025, qu’en tant que principale agence d’information pour l’étranger du Vietnam, la VNA attache toujours une grande importance à l’intégration internationale et à la diffusion, en coopération avec ses partenaires étrangers, d’informations officielles sur le Vietnam et sur sa position concernant les questions internationales, que ce soit hier dans la lutte pour l’indépendance nationale ou aujourd’hui dans le processus de développement, alors que le pays entre dans une nouvelle ère.

Grâce à la coopération internationale, la VNA promeut l’image du Vietnam et de son peuple auprès des amis internationaux et contribue à renforcer la compréhension, la confiance, la coopération et l’amitié entre les nations pour la paix, la stabilité et le développement.

De nombreux produits journalistiques de la VNA ont été honorés par de prestigieuses récompenses internationales, de la photographie de presse au journalisme multimédia moderne.

En avril 2025, lors des Digital Media Awards (DMA) organisés par la World Association of News Publishers à Kuala Lumpur, en Malaisie, le journal en ligne VietnamPlus, qui appartient à la VNA, a remporté le grand prix dans la catégorie "Produit numérique le plus innovant" (Best Innovative Digital Product) pour un reportage interactif en 3D.

C'est la deuxième fois que VietnamPlus reçoit une distinction de la WAN-IFRA. Auparavant, le 28 septembre 2014, son bulletin d'information en rap (RapNewsPlus) avait remporté la première place dans la catégorie spéciale "Digital First".

En février 2024, lors de la 54e réunion du Comité exécutif de l'OANA à Kuala Lumpur, en Malaisie, la VNA a remporté deux premiers prix, dans les catégories du reportage photo et de l'article, dans le cadre des Prix de l'OANA 2024. Le premier prix dans la catégorie article est revenu au reportage intitulé "Le trésor transmis par les abeilles de la forêt" de l'équipe d'auteurs Quynh Trang, Bang Cao et Luong Thu Huong, tandis que le premier prix dans la catégorie reportage photo a été attribué à An Thanh Dat pour son œuvre sur le "Festival unique de lutte à la balle sur l'eau du village de Vân".

Ces succès témoignent de la capacité, du courage et du professionnalisme des reporters et des rédacteurs de la VNA, et confirment que le journalisme révolutionnaire vietnamien peut se hisser au même niveau que ses homologues internationaux en termes de qualité et de professionnalisme.

Une présence accrue dans les zones de crise : un gage de courage et de professionnalisme

Avec un réseau de 30 bureaux de représentation répartis sur les cinq continents, la VNA dispose d’un contingent de journalistes présents dans la plupart des régions stratégiques du monde. Une caractéristique notable de son développement réside dans la présence rapide et courageuse de ses reporters sur de nombreux points chauds internationaux.

Pour les générations de journalistes de la VNA, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger, la mission de transmettre des informations opportunes, fidèles et exactes a toujours constitué la priorité absolue. Tout au long de ses 80 années de formation et de développement, les reporters, rédacteurs et techniciens de la VNA se sont trouvés en première ligne de l’information. À travers le monde, les journalistes de la VNA ont couvert les zones de conflit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, rendu compte des événements consécutifs aux attaques terroristes en Europe, accompagné les équipes vietnamiennes de secours et de sauvetage venues en aide aux populations en Turquie après le séisme dévastateur, et affronté les dangers en rapportant depuis les zones contaminées par la pandémie de COVID-19. Le courage, l’engagement, l’honnêteté et le dévouement à la profession sont des valeurs que les générations de journalistes de la VNA préservent et perpétuent.

Le journaliste Vu Hôi, ancien chef du bureau de représentation de la VNA à Tel-Aviv, qui a couvert les zones de conflit entre Israël et l’Iran, a partagé : "Tout en actualisant les informations urgentes, je devais en même temps planifier une éventuelle évacuation. La priorité était de protéger les biens et documents de l’agence, d’assurer la sécurité des journalistes et de leurs familles, notamment en préparant des réserves d’eau, de nourriture et des équipements de communication, au cas où il faudrait partir immédiatement, même en pleine nuit". Travailler dans une zone de guerre n’est pas seulement une course contre les bombes et les balles, mais aussi une lutte face aux barrières de sécurité, aux autorisations administratives, à la surveillance et aux soupçons. Chaque article doit être rédigé dans le respect du professionnalisme, de l’éthique journalistique et avec courage.

Les reporters de la VNA à l’étranger continuent d’être de véritables "ambassadeurs de l’information", jouant un rôle de passerelle pour permettre au monde de mieux comprendre le Vietnam, tout en fournissant au pays des informations complètes, actualisées et fiables.

Une voix respectée dans le concert médiatique mondial

Les efforts et les contributions de la VNA sont largement reconnus et appréciés par la communauté journalistique internationale. De nombreux dirigeants des agences de presse partenaires affirment que la VNA est l'un des partenaires les plus fiables et professionnels en Asie. Les organisations médiatiques internationales et régionales reconnaissent son rôle positif et responsable dans le partage de l'information, la promotion de la transparence et la coopération journalistique. De nombreux collègues internationaux louent le courage et le professionnalisme des journalistes de la VNA dans des conditions difficiles. Ils apprécient leur honnêteté, leur objectivité et leur dévouement à la mission d'information. Ces qualités témoignent du prestige et de la position croissante de la VNA sur la scène médiatique mondiale.

Selon le président de l'Agence de presse nationale du Venezuela (AVN), Pedro Ibáñez, dans le contexte de l'intégration internationale, la VNA joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de l'image du Vietnam dans le monde. Les réalisations et les contributions majeures de la VNA constituent un modèle à suivre pour de nombreuses agences de presse latino-américaines, y compris l’AVN.

La directrice générale (CEO) de l'agence de presse nationale de Malaisie - BERNAMA, Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin, a estimé que la VNA est un partenaire constant et fiable au sein de l'OANA, contribuant activement au paysage médiatique régional par le partage de contenu, la coordination et les discussions politiques. Elle a indiqué que les reportages de la VNA sur les questions de l'ASEAN et de l'Indochine apportent des perspectives précieuses.

Lors d’une interview accordée à la VNA à La Havane, à l’occasion du 100ᵉ anniversaire du journalisme révolutionnaire vietnamien, le journaliste cubain Luis Manuel Arce Isaac a souligné le rôle historique de la VNA, un rôle qui mérite d’être reconnu tant pour son parcours que pour ses futures contributions. Il a affirmé que la VNA constitue un canal essentiel permettant au monde de comprendre de manière fiable tout ce que le Vietnam a traversé depuis le siècle dernier.

Selon le journaliste cubain, si, pendant les années de lutte pour l'indépendance nationale du peuple vietnamien, la VNA était une petite fenêtre ouverte sur le monde, cette agence de presse révolutionnaire est aujourd'hui un vaste espace qui donne sur tous les continents et, inversement, qui est observé du monde entier.

Le journaliste Dilbert Reyes Rodríguez, rédacteur en chef par intérim du journal Granma - l'organe de presse du Parti communiste de Cuba - a exprimé son admiration pour la manière dont la VNA a diversifié ses canaux d'information pour accomplir sa mission d’information pour l’étranger. Il a affirmé que la portée croissante des produits de la VNA est une "arme pour protéger la vérité" au service des citoyens, tout en diffusant un message de paix, de solidarité et de complémentarité entre les nations.

Samnieng Sengkhiyavong, rédactrice au service vietnamien de la Voix nationale du Laos, a souligné que les informations de la VNA sont rapides, opportunes et riches, en particulier celles concernant le Laos. Cela contribue de manière très importante à la préservation et au développement des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam.

Prestige affirmé et orientations pour l’avenir

Après 80 ans d'existence, la VNA a consolidé son rôle en tant qu’agence de presse nationale de premier plan et membre respecté de la communauté journalistique internationale. Dans cette nouvelle phase de développement, la VNA continue de promouvoir la transformation numérique, d'appliquer les technologies modernes et d'améliorer la qualité de ses productions. Elle a également pour objectif d'élargir sa coopération internationale et de développer une équipe de journalistes compétents et audacieux. L'agence est déterminée à rester une source d'information officielle et fiable pour le Parti et l'État, et une voix respectée sur la scène internationale.

La commémoration de son 80e anniversaire (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025) est l'occasion pour la VNA de se remémorer avec fierté son parcours. C'est aussi le moment d'affirmer sa détermination à perpétuer ses glorieuses traditions, à atteindre de nouveaux sommets et à contribuer plus efficacement à l'édification et à la défense nationale, ainsi qu'à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Lors de la cérémonie de lancement du mouvement d’émulation pour le 80e anniversaire, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné les nouvelles responsabilités de l'agence : "La VNA entame sa 80e année avec de nouvelles responsabilités pour une nouvelle ère. Nous continuerons nos efforts pour accomplir la mission de transmettre le message d'un Vietnam en plein essor dans la nouvelle ère".

