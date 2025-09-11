Forum Vietnam - Australie 2025 : bâtir une administration publique d’excellence

Dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, a participé le 11 septembre à Hanoï au troisième Forum annuel Vietnam - Australie, placé sous le thème "Bâtir une administration publique d’excellence à la nouvelle ère de développement".

Co-organisé par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’ambassade d’Australie au Vietnam, l’événement a réuni plus de 500 dirigeants, des décideurs politiques, des universitaires et des experts en innovation des deux pays, issus de ministères, d’instituts de recherche, d’organisations internationales et du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’ouverture du forum, le Prof.-Dr. Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné la profondeur et la confiance croissante dans les relations bilatérales Vietnam - Australie. Il a affirmé que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays se développait fortement, ouvrant de vastes opportunités de coopération dans des domaines cruciaux tels que la réforme administrative, l’innovation en gouvernance publique et le renforcement des capacités des services publics.

Il a précisé que le Vietnam est résolu à bâtir une administration publique d’excellence, considérée comme une percée dans la réforme institutionnelle, avec un corps de fonctionnaires dotés de qualités, de compétences et d’une crédibilité irréprochable. L’expertise australienne en matière d’administration publique moderne, transparente et efficace est perçue comme une ressource précieuse pour le Vietnam, en apportant de nouvelles approches créatives pour la réforme institutionnelle et l’élaboration de mécanismes efficaces visant à améliorer la gouvernance nationale. Ainsi, le Forum Vietnam - Australie 2025 s’est imposé comme une plateforme essentielle de dialogue politique et de partage d’expériences entre les deux pays.

Partageant ce point de vue, la gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, a salué la coopération fructueuse du partenariat stratégique global Vietnam - Australie. Elle a exprimé sa conviction que 2025 verrait les deux pays continuer à relever conjointement les défis contemporains complexes, incluant les fluctuations du commerce mondial, la croissance économique, la transformation numérique, la transition énergétique, le changement climatique, l'égalité des sexes et la réforme du secteur public.

Elle a insisté sur l’importance de construire des institutions publiques modernes, solides et résilientes, objectif central du nouveau programme ambitieux de réforme du secteur public du Vietnam, le plus audacieux depuis le lancement du renouveau (Dôi Moi) en 1986 et aussi le thème central du forum. Elle s’est également dite enchantée de constater de ses propres yeux la beauté et la vitalité du Vietnam, qualifiant le parcours de construction et de développement du pays, sur plus de huit décennies, d’histoire inspirante de résilience, de flexibilité, d’adaptation et de réalisations remarquables.

Photo : VNA/CVN

Le Forum Vietnam - Australie 2025 a également marqué une étape cruciale pour évaluer les avancées du partenariat depuis son élévation en 2024 et réaffirmer une vision commune pour une région pacifique, prospère et résiliente. Les discussions ont porté sur les priorités de réforme du Vietnam, notamment l’élaboration de lois, la transformation numérique, l’intégration internationale et le développement du secteur privé. L’événement a reconnu le soutien de longue date de l’Australie au renforcement des capacités du secteur public et au développement des ressources humaines au Vietnam.

Trois hauts responsables de la fonction publique australienne - Barry Sterland (commissaire de la Commission de la productivité), Jo Talbot (premier commissaire adjoint de la Commission de la fonction publique australienne) et Marcel Van Kints (Bureau australien des statistiques) - ont enrichi les débats en proposant des idées et stratégies concrètes pour bâtir une gouvernance plus intelligente et plus flexible. Ils ont animé des échanges avec les délégués des deux pays sur des thèmes tels que l’innovation numérique, l’élaboration de politiques fondées sur les données et le renforcement des capacités institutionnelles, illustrant la manière dont le Vietnam et l’Australie coopèrent pour relever des défis communs et bâtir des institutions publiques tournées vers l’avenir.

VNA/CVN