VNA - une ressource précieuse pour en savoir plus sur le Vietnam

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) fournit des informations actualisées et exactes au public du monde entier. Elle est essentielle et constitue une première étape pour s'informer sur le Vietnam et les actualités du pays, selon Kyril Whittaker, chercheur sur le Vietnam et membre du Parti communiste britannique.

>> La VNA honore sa mission d’apporter des informations officielles du Vietnam au monde

>> 80 ans de la VNA : une empreinte pionnière dans la transformation numérique

>> 80 ans de la VNA : mission d’accompagner l’histoire du pays

Dans une récente interview accordée au correspondant de la VNA au Royaume-Uni, Kyril Whittaker a déclaré que Vietnam News, VietnamPlus et Vietnam Illustré permettaient aux lecteurs de mettre à jour la situation politique, économique, sociale et culturelle du Vietnam. Ils constituent également une source précieuse de référence pour les travaux de recherche.

Photo : VNA/CVN

Avec 80 ans d'histoire, la VNA a accompagné les grands événements historiques du pays, en reflétant fidèlement la réalité et en diffusant auprès des amis internationaux des informations fiables et précises, dans un contexte où les réseaux sociaux véhiculent de nombreuses fausses nouvelles et contenus nuisibles.

Il a souligné qu'en tant que porte-parole de l'État vietnamien, un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, la VNA diffuse ses informations de manière responsable, précise et pédagogique. Par conséquent, les publications de la VNA diffèrent de celles publiées dans de nombreuses régions du monde.

Aujourd'hui, la VNA se positionne aux côtés de médias révolutionnaires comme le journal Nhân Dân (Peuple), le journal Lao Dông (Travail) et d'autres, en tant que forum de communication de la politique du Parti et passerelle entre le Parti, l'État et le peuple. Elle est une arme redoutable pour la classe ouvrière et un pont de compréhension permettant au public international d'en apprendre davantage sur le Vietnam et son évolution, de manière précise et opportune.

Il a souligné que la VNA est une ressource précieuse pour le public du monde entier en matière d'actualités vietnamiennes grâce à ses publications, notamment Vietnam News. Daily, Vietnam Illustré, VietnamPlus et Le Courrier du Vietnam sont devenus les principales publications d'actualité vietnamienne. Ces publications jouent un rôle important dans la diffusion de l'image du Vietnam dans le monde et contribuent à lutter contre la désinformation. Il a estimé que la force de diffusion de l'Agence a permis de transmettre à un large public des informations authentiques et riches en valeur sur le Vietnam.

Selon le chercheur, la principale difficulté rencontrée par les chercheurs intéressés par le Vietnam était l'accessibilité, la recherche des noms des publications vietnamiennes et de leurs publications en anglais (si elles existaient). Grâce à ses publications multilingues, la VNA est devenue la principale source d'informations quotidiennes précises sur tous les aspects du Vietnam. Elles illustrent clairement son rôle de pionnière des médias vietnamiens dans l'accès au public mondial et la promotion de l'image du pays à travers la culture, la gastronomie, l'art, l'architecture, l'histoire, la politique et bien d'autres domaines.

Il a également déclaré que les reporters de la VNA basés à l'étranger sont des ambassadeurs culturels qui transmettent l'actualité vietnamienne aux amis internationaux.

En outre, il a également souligné les défis traditionnels et non traditionnels auxquels la VNA doit faire face à l'ère numérique. Cependant, grâce à ses riches archives, à son vaste réseau de correspondants et à son engagement à rapporter fidèlement l'information depuis le terrain, la VNA dispose de bases solides pour relever les défis de l'ère numérique.

VNA/CVN