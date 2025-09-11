Le Vietnam au Salon international de l’équipement de défense et de sécurité 2025 au Royaume-Uni

À l’invitation du ministère britannique des Entreprises et du Commerce, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Phung Si Tân, chef adjoint d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a participé au Salon international de l’équipement de défense et de sécurité 2025 (DSEI UK 2025), organisé du 9 au 11 septembre au centre d’exposition ExCeL London.

>> Le 5e Dialogue Vietnam - Royaume-Uni sur la politique de défense

>> Vietnam - Royaume-Uni : coopération dans la défense, un pilier du partenariat stratégique

>> Un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

Photo: VNA/CVN

La délégation vietnamienne a visité les stands des groupes britanniques de l’industrie de défense ainsi que ceux de plusieurs grandes entreprises internationales opérant dans les domaines de la défense et de la sécurité.

En marge du salon, le général Phung Si Tân et les membres de la délégation ont eu des rencontres avec des partenaires et représentants d’entreprises internationales afin d’échanger sur des questions d’intérêt commun et de renforcer la coopération bilatérale.

À cette occasion, le général a exprimé sa gratitude aux ministères de la Défense, aux entreprises et aux groupes de l’industrie de défense de divers pays pour leur participation et leur soutien à l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2024. Il a également souhaité que les ministères, forces armées et entreprises du secteur continuent de soutenir et de participer activement aux prochaines éditions de cet événement au Vietnam.

Organisé tous les deux ans par le ministère britannique des Entreprises et du Commerce, le DSEI est l’un des événements internationaux de défense les plus prestigieux au monde. Selon les organisateurs, l’édition 2025 réunit environ 1.600 entreprises de 50 pays et territoires, attirant chaque jour des milliers de visiteurs, dont des délégations de haut niveau des ministères de la Défense, des armées, ainsi que des représentants d’entreprises et du grand public.

VNA/CVN