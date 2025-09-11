Le Politburo examine les préparatifs du Congrès du Parti de l’Assemblée nationale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé jeudi 11 septembre la séance de travail du Politburo avec la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale afin de fournir des commentaires sur les projets de documents, les plans de personnel et les préparatifs du premier Congrès de l’Organisation du Parti de l’Assemblée nationale pour la législature 2025-2030.

Le Politburo a salué la minutie des documents et des plans de recrutement du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, soulignant qu’ils intégraient efficacement les principales orientations des projets de documents pour le XIVe Congrès national du Parti et étaient parfaitement adaptés à la situation actuelle.

De plus, la proposition de recrutement du personnel a démontré le respect des exigences structurelles, des normes quantitatives et des critères de qualification. Les membres du Politburo ont approuvé les projets et ont apporté leurs commentaires au Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour les finaliser.

En conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné plusieurs priorités pour la prochaine législature, notamment le renforcement de la construction du Parti, la garantie de l’intégrité politique, idéologique et éthique, le renforcement de l’inspection, du travail du personnel et de la mobilisation de masse, ainsi que le renouvellement des méthodes de direction.

Le chef du Parti a souligné la nécessité de traduire les orientations et les politiques du Parti en cadres juridiques concrets, notamment les récentes résolutions du Politburo dans divers secteurs.

Il a également exhorté le Comité du Parti de l’Assemblée nationale à rendre compte au Comité central, au Politburo et au Secrétariat du Comité centrale du Parti des avis des citoyens, contribuant ainsi à l’institutionnalisation des orientations du Parti pour répondre aux besoins pratiques.

L’une des principales responsabilités de la prochaine législature consiste à organiser avec succès les élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031, en veillant à ce qu’elles soient démocratiques, légales, sûres, économiques et véritablement une fête populaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé au Comité du Parti de l’Assemblée nationale de renforcer son rôle législatif et constitutionnel et de considérer le travail législatif comme une "avancée décisive" pour éliminer les obstacles au développement.

Il a souligné la responsabilité de l’Assemblée nationale dans les décisions nationales clés, notamment le développement socio-économique et le budget de l’État, tout en appelant à des réformes du processus décisionnel, à un renforcement de la supervision et à l’utilisation des technologies et de l’IA pour améliorer les activités de l’Assemblée nationale et de son Comité du Parti.

