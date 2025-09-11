Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie vietnamienne et cambodgienne

Le secrétaire du Comité central du Parti et ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung a eu le 11 septembre un entretien téléphonique avec le membre du Comité permanent du Parti du peuple cambodgien, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn.

>> Kampuchea Thmey Daily souligne la portée historique de la Révolution d’Août et des relations bilatérales

>> Trân Thanh Mân rencontre le président du PPC et du Sénat du Cambodge

>> Des dirigeants lao et cambodgiens visitent l'exposition des 80 ans de réussites nationales

Dans une atmosphère d'amitié, Prak Sokhonn a transmis les remerciements du président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat, Hun Sen, au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, aux dirigeants et au peuple vietnamien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation cambodgienne lors des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo: VNA/CVN

Il a félicité le Vietnam pour la réussite de son processus de rénovation et de réorganisation de l'appareil administratif, ainsi que pour sa croissance économique soutenue, soulignant que le Cambodge pouvait tirer des enseignements de l'expérience vietnamienne. Il a aussi adressé ses félicitations à Lê Hoài Trung pour sa nouvelle fonction.

De son côté, Lê Hoài Trung a félicité le Cambodge pour ses acquis politiques, et socio-économiques récents, réaffirmant le soutien actif du Vietnam aux efforts du Cambodge pour organiser avec succès le Sommet de la Francophonie en 2026.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays en général, ainsi qu'entre les deux ministères en particulier. Elles ont convenu de consolider la confiance mutuelle, d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, et d'assurer la bonne organisation des mécanismes de coopération bilatérale, ainsi que de ceux réunissant le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Les deux parties ont convenu de continuer à encourager les organes compétents à mener les négociations, afin d'achever rapidement le travail de délimitation et de bornage de la frontière terrestre, en vue de bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays.

Saluant les récents progrès entre le Cambodge et la Thaïlande, notamment les résultats de la réunion spéciale du Comité frontalier conjoint tenue le 10 septembre à Koh Kong, Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam continuerait de contribuer activement à la paix et à la stabilité dans la région frontalière entre les deux pays.

VNA/CVN