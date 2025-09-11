80 ans de la VNA : fierté d'une agence de presse héroïque

L’Agence vietnamienne d’Information (VNA), forte de huit décennies d’existence et d’une histoire intimement liée aux grands événements de la nation, s’illustre comme l’unique agence de presse du pays à avoir été honorée à trois reprises du titre de "Héros" : Héros du Travail pour la période du Renouveau (2001) et Héros des Forces armées populaires (2005 et 2020), en plus de nombreuses autres distinctions.

Ces reconnaissances traduisent l’estime du Parti et de l’État pour les contributions inestimables de la VNA à l’information, à la communication, à l’édification et à la défense de la Patrie.

Un parcours exemplaire

Le 14 juin 2001, le président Trân Duc Luong a signé la Décision n°456/2001/QD-CTN attribuant à la VNA le titre de Héros du Travail pour la période du Renouveau, en témoignage de ses performances exceptionnelles entre 1989 et 1999. Cette distinction prestigieuse a souligné le rôle de la VNA dans la diffusion des orientations du Renouveau et dans la promotion active de l’industrialisation et de la modernisation du Vietnam.

Dès le début des années 1980, la VNA a innové sur le fond et la forme de ses contenus. Elle a notamment constitué une cinémathèque nationale riche de plus d’un million de films d’archives retraçant l’histoire de la lutte révolutionnaire et sur le Président Hô Chi Minh. En 2001, l’agence proposait déjà 35 publications, contre 12 auparavant, et diffusait informations de référence, quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi que des bulletins et journaux électroniques disponibles en cinq langues : anglais, français, espagnol, russe et vietnamien. La création du Centre audiovisuel en 1999 a marqué une étape clé dans le développement de la production multimédia.

Le 17 mars 2005, le président Trân Duc Luong a de nouveau signé une décision (n°205/2005/QD-CTN) conférant à la VNA le titre de Héros des Forces armées populaires. Cette reconnaissance saluait son rôle durant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. Plus de 450 de ses cadres ont été envoyés sur les fronts du Sud, sans compter des centaines de cadres, reporters, rédacteurs et techniciens du Nord qui ont participé aux campagnes sur les champs de bataille du Sud, du Laos et du Cambodge. Leurs dépêches et photographies ont galvanisé le mouvement de résistance nationale. Près de 260 personnes sont tombées sur les champs de bataille, soit plus de 25% de son personnel total à l’époque et les quatre cinquièmes des journalistes vietnamiens morts en mission.

Le 1er septembre 2020, le président Nguyên Phu Trong a apposé sa signature sur la Décision 1521/QD-CTN, décernant le titre de Héros des Forces armées populaires à l'Agence de presse de libération, alors agence de presse officielle du Front national de Libération du Sud Vietnam. Fondée en 1960, cette agence a opéré pendant 15 ans sous les intenses bombardements, assurant l'information sur la quasi-totalité des fronts, reflétant la puissance du mouvement révolutionnaire et dénonçant avec virulence les manœuvres ennemies.

Au-delà des combats, l'Agence de presse de libération a également constitué la principale source d'information pour les délégations vietnamiennes lors de la Conférence de Paris, contribuant ainsi à forger une opinion internationale favorable à la résistance. Conjuguant sa force à la puissance militaire, l'information précise et opportune de l'Agence de presse de libération est devenue une arme redoutable, contribuant de manière décisive à la Victoire du Printemps 1975.

80 ans au service de la nation

Au cours de ses 80 ans de formation et de développement, la VNA s'est érigée en symbole du journalisme révolutionnaire, incarnant une tradition héroïque, un courage inébranlable et une aspiration constante à l'innovation. Dès sa fondation le 15 septembre 1945, sous l'égide directe du Président Hô Chi Minh, la VNA a affirmé son rôle en tant qu'agence de presse nationale, assumant la responsabilité de diffuser des informations officielles, d'orienter l'opinion publique et de servir la direction du Parti et de l'État. Dans l'histoire du journalisme vietnamien, rares sont les institutions aussi intrinsèquement liées au destin de la nation que la VNA, chaque étape de sa croissance marquant un jalon important dans le processus d'édification et de défense de la Patrie.

Hô Tiên Nghi, ancien directeur général de la VNA, a souligné que dès sa création, l'agence s'était vu confier deux missions essentielles. La première consistait à fournir des informations officielles à l'ensemble du réseau de presse et de médias du pays, la majeure partie des nouvelles diffusées publiquement à cette époque émanant de la VNA. La deuxième mission était de procurer des informations de référence aux plus hauts dirigeants, du Président Hô Chi Minh et du Bureau politique aux organismes de recherche du Parti, de l'État et de l'armée. La VNA était alors en mesure de collecter des informations stratégiques grâce à son vaste réseau de correspondants permanents implantés dans toutes les villes et provinces du Vietnam, ainsi que dans de nombreux pays étrangers, tout en exploitant les dépêches des agences de presse internationales.

Hô Tiên Nghi a affirmé que l'histoire de la VNA est une épopée glorieuse, confirmant son rôle de pionnier et sa position en tant qu’agence d'information stratégique du Parti et de l'État. Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, afin de renforcer rapidement les forces de soutien pour le Sud, de nombreux programmes de formation accélérée ont été mis en place. À cette période, les journalistes de l’Agence devaient non seulement braver les bombardements féroces, mais aussi affronter les maladies - notamment le paludisme -, le manque de moyens techniques et des conditions de travail extrêmement difficiles. Le sacrifice du premier directeur général de la VNA, Trân Kim Xuyên, au matin du 3 mars 1947 à Chuong My, Ha Tây (aujourd'hui Hanoï), en est une illustration poignante.

Les journalistes de l’Agence ont également reçu une formation approfondie en politique, idéologie, économie, affaires militaires, diplomatie, sécurité et défense, afin de répondre aux exigences d’information stratégique du Parti et de l’État. L’ancien directeur général Hô Tiên Nghi a comparé la VNA à une “grande école”, où de nombreuses générations de journalistes se sont formées, œuvrant sans relâche, jour et nuit, pour accomplir leur mission.

L’ère numérique : un tournant décisif et une mutation profonde

La période de 2008 à 2021 a été considérée comme un tournant d'une importance capitale, durant lequel la VNA a dû faire face à la vague de transformation numérique mondiale tout en répondant aux besoins croissants de la société en matière d'information. L'ancien directeur général Nguyên Duc Loi a qualifié cette période de pleine de défis mais aussi d'opportunités. Le contexte d'explosion technologique, l'essor fulgurant des réseaux sociaux et l'évolution rapide des méthodes de travail et de réception de l'information ont contraint l'agence de presse nationale à innover avec audace. "Nous avons pris conscience de la nécessité d'un changement radical, décisif et complet pour maintenir notre rôle central d'information stratégique du Parti et de l'État, tout en répondant aux attentes du public", a partagé Nguyên Duc Loi.

Des décisions courageuses ont permis de transformer en profondeur l'image de la VNA. En 2008, le journal électronique VietnamPlus a été lancé, s'imposant rapidement comme un pionnier et un acteur majeur de l'ère numérique. Deux ans plus tard, la chaîne de télévision VNews de la VNA a officiellement commencé à émettre, marquant une transition significative et faisant de la VNA une agence de presse véritablement multimédia. En 2014, de nombreux nouveaux produits d'information ont continué d'être introduits : des bulletins intégrant des images et des sons, ainsi que la relance d'un projet moderne d'information extérieure. En particulier, en 2017, un système de travail multimédia à l'échelle de l'agence a été mis en œuvre, unifiant la gestion, l'édition et la production, positionnant ainsi la VNA parmi les agences de presse dotées des infrastructures technologiques les plus avancées du Vietnam.

Durant cette période, les activités d'information extérieure ont également été intensifiées, renforçant la position internationale de la VNA. Le Sommet États-Unis - République populaire démocratique de Corée (RPDC) à Hanoï en 2019 en a été un exemple éloquent : en quelques jours seulement, la VNA a produit et diffusé près de 4.000 produits d'information en plusieurs langues, destinés à la presse nationale et internationale. Aujourd'hui, avec un réseau de 30 bureaux permanents à l'étranger, une collaboration avec une quarantaine d'agences et organes de presse internationaux, et la production d'informations en plusieurs langues, la VNA constitue une passerelle d'information cruciale, réfutant rapidement les fausses déclarations et présentant l'image du Vietnam au monde.

L'identité unique de la VNA ne réside pas uniquement dans son innovation technologique, mais également dans sa tradition de solidarité et d'humanisme. Nguyên Duc Loi exprime sa fierté de qualifier la VNA de "maison chaleureuse", un lieu où les générations de journalistes s'entraident, se guident et perpétuent l'esprit de leurs prédécesseurs. C'est cet esprit qui anime l'équipe de jeunes journalistes actuelle, des professionnels non seulement compétents en technologie et sensibles à l'actualité, mais aussi fermes dans leurs convictions politiques, contribuant ainsi à façonner le flux d'informations officielles à l'ère des "tempêtes médiatiques".

En 80 ans, la VNA n’a pas seulement été témoin de l’histoire du Vietnam, elle en a aussi été un acteur majeur. De jeune agence créée en 1945 à institution multimédia de premier plan, elle a toujours assumé un rôle de pionnier. "La VNA d’aujourd’hui hérite d’une tradition héroïque et se positionne comme une agence moderne, prête à être à l’avant-garde de l’ère numérique, digne de son titre de Héros des Forces armées populaires", conclut l’ancien directeur général Nguyên Duc Loi.

