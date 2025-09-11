Rencontres du vice-Premier ministre Lê Thành Long avec des ministres japonais

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a rencontré le 11 septembre des ministres japonais dans le cadre de sa visite de travail au Japon et de sa participation à la Journée nationale du Vietnam à l'Exposition universelle d'Osaka 2025.

Lors de sa rencontre avec la ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (MEXT), Abe Toshiko, Lê Thành Long a salué la coopération entre le MEXT et les ministères et secteurs vietnamiens, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l'éducation, par le biais de programmes de bourses et d'échanges. Il a salué les contributions actives d'Abe Toshihiko au développement des relations entre le Vietnam et le Japon.

Évoquant les réformes du Vietnam visant à créer des percées dans le développement scientifique, technologique et éducatif à travers l'innovation, l'assouplissement de la gestion, de meilleurs mécanismes financiers et une autonomie accrue des établissements de formation, le vice-Premier ministre a proposé de concrétiser le nouveau pilier de coopération en science et technologie, de renforcer la mise en relation des ressources humaines de haute qualité, d'élargir le champ d'application et les bénéficiaires des bourses du MEXT. Il a également suggéré au Japon d'aider le Vietnam à former les ressources humaines dans des domaines émergents tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique ou encore le chemin de fer.

Il a affirmé que l'Université Vietnam - Japon demeure un projet emblématique de coopération bilatérale et a exhorté les deux pays à collaborer étroitement pour lancer la construction de son campus d'ici fin 2026, comme convenu par leurs hauts dirigeants.

De son côté, Abe Toshiko a salué l'élévation des relations bilatérales en un partenariat stratégique global en 2023 et a souligné l'accord conclu lors de la visite du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru au Vietnam en avril 2025 pour renforcer la coopération dans le domaine des semi-conducteurs.

Elle a annoncé que le Japon lancerait prochainement un programme visant à soutenir le Vietnam dans la formation de doctorants en semi-conducteurs dans le cadre du programme NEXUS (Échanges en réseau, force unie pour des partenariats plus solides entre le Japon et l'ASEAN - Networked Exchange, United Strength for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN).

Elle a également suggéré de renforcer les liens entre les institutions éducatives et scientifiques, notamment l'Agence japonaise pour la science et la technologie (JST), de développer la formation professionnelle et de renforcer le soutien aux start-ups par le biais de projets de coopération conjoints et de fonds de soutien aux startups créés par le Japon.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Reconstruction, Ito Tadahiko, Lê Thành Long a remercié ce dernier pour son soutien indéfectible au Vietnam durant son mandat de président de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, notamment dans les domaines juridiques et judiciaires.

Appréciant l'appui du Japon en matière d'aide publique au développement (APD) accordée au Vietnam, notamment dans les domaines de la prévention des catastrophes, de la protection de l'environnement et des ressources en eau, le vice-Premier ministre a invité le ministre Ito à continuer d'encourager le gouvernement japonais à accroître les projets de coopération financés par l'APD et les IDE, et à partager son expérience avec le Vietnam, en particulier dans la lutte contre l'érosion, les inondations et la gestion urbaine. Il a également souhaité que le Japon accueille et forme davantage de travailleurs vietnamiens, contribuant ainsi à la relance économique japonaise, tout en garantissant un environnement favorable et équitable pour les travailleurs vietnamiens.

Ito Tadahiko a félicité le Vietnam à l'occasion de sa 80e Fête nationale et a salué l'organisation réussie de sa Journée nationale à l'Exposition universelle d'Osaka 2025. Il s'est dit impressionné par le processus de rationalisation de l'appareil administratif et de fusion des collectivités locales engagé par le Vietnam.

Le ministre Ito a partagé des informations sur l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et solaire du Japon, ainsi que sur le rôle, les fonctions et les missions du ministère japonais de la Reconstruction. Il a affirmé que le Japon est prêt à coopérer avec le Vietnam dans les échanges scientifiques et technologiques afin de développer l'économie, en particulier dans le domaine de l'électricité.

