Le ministre par intérim des AE reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

L'ambassadeur a transmis les félicitations de Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre chinois des AE à M. Lê Hoài Trung pour sa prise de fonctions de ministre par intérim. Le diplomate s'est dit convaincu que, fort de sa riche expérience, Lê Hoài Trung continuerait d'apporter une contribution importante à la diplomatie vietnamienne et contribuerait activement à faire progresser les relations entre les deux partis et les deux nations, les rendant plus substantielles et plus durables.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Lê Hoài Trung a adressé ses salutations à Wang Yi et a hautement apprécié les contributions remarquables de l'ambassadeur He Wei dans le renforcement des liens entre les deux Partis et les deux pays. Il a souligné que le Vietnam attache toujours une importance constante à la consolidation et au développement de l'amitié et de la coopération stable et à long terme avec la Chine, considérée comme une priorité majeure de sa politique étrangère. Le Vietnam félicite la Chine pour ses réalisations et soutient son rôle croissant en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial.

Afin de mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, Lê Hoài Trung a proposé que les agences diplomatiques des deux parties renforcent leur coordination et se conseillent sur le maintien d'échanges stratégiques réguliers de haut niveau. Il a suggéré de promouvoir vigoureusement la coopération en matière de défense et de sécurité et de renforcer la connectivité entre les deux économies, en accordant une priorité particulière à la coopération ferroviaire transfrontalière. Il est également important de promouvoir un partenariat plus substantiel dans les domaines du commerce, de l'investissement, des sciences, des technologies et de l'innovation, tout en renforçant les échanges interpersonnels afin de consolider le fondement social des relations bilatérales.

Concernant les questions maritimes, Lê Hoài Trung a proposé que les deux parties mettent en œuvre avec sérieux les perceptions communes de haut niveau sur une meilleure gestion et résolution des différends. Il a exhorté les deux pays à gérer correctement les questions maritimes dans un esprit d'amitié, de respect mutuel des droits et intérêts légitimes et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

L'ambassadeur a partagé et apprécié les points de vue de Lê Hoài Trung, affirmant que le Parti et l'État chinois attachent une grande importance et une priorité élevée aux relations avec le Vietnam dans la diplomatie de voisinage de la Chine.

Il a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour maintenir des échanges stratégiques réguliers de haut niveau, approfondir la coopération pratique intersectorielle et mettre en œuvre efficacement les activités de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine et de la commémoration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Ces efforts contribueront à approfondir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine et la communauté d'avenir partagé de portée stratégique.

VNA/CVN