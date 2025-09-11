Le président de l'Assemblée nationale assistera à l'AIPA-46 et effectuera une visite officielle en Malaisie

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 46 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46) et effectuera une visite officielle en Malaisie.

>> Affirmer le rôle de l’AIPA dans la promotion de la coopération régionale

>> Le président de l'AN reçoit la secrétaire générale de l'AIPA

Photo : VNA/CVN

Ce voyage aura lieu du 16 au 20 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN