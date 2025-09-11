Le ministre turc de la Défense en visite officielle au Vietnam

À l’invitation du général d’armée Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, effectue une visite officielle au Vietnam les 10 et 11 septembre.

Le 11 septembre à Hanoï, le ministre Phan Van Giang a présidé la cérémonie d’accueil de son homologue turc, suivie d’un entretien bilatéral.

Le ministre Phan Van Giang a souligné que la visite du ministre Yasar Guler revêt une importance particulière, constituant une mise en œuvre active et efficace des engagements de renforcement de la coopération de défense, tels qu’ils ont été convenus par les hauts dirigeants des deux pays dans la Déclaration conjointe Vietnam - Turquie à l’occasion de la visite en novembre 2023 du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie.

Les deux ministres ont échangé sur la situation mondiale et régionale ainsi que sur des questions d’intérêt commun. Le ministre vietnamien a mis en avant les progrès enregistrés dans la coopération de défense, notamment en matière d’échanges de délégations, de formation, d’industrie de la défense, de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et de coopération multilatérale.

Sur la base de l’accord de coopération en matière de défense signé en juillet 2025, le ministre Phan Van Giang a proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans plusieurs domaines : échanges de délégations, formation, industrie de la défense, participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, mais aussi marine, aviation, cybersécurité, génie militaire et déminage.

Le général Phan Van Giang a remercié le ministre Yasar Guler pour l’envoi d’une délégation conduite par le vice-ministre de la Défense et composée de 11 entreprises turques de l’industrie de la défense à l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à accueillir d’autres entreprises turques lors des prochaines éditions.

De son côté, le ministre Yasar Guler a déclaré que le Vietnam est un partenaire important de la Turquie dans la région Asie-Pacifique et a exprimé le souhait d’approfondir la coopération bilatérale en matière de défense.

Le ministre Yasar Guler a salué l’engagement actif des deux parties dans le domaine de la formation, illustré par l’envoi, pour la première fois dans l’histoire du ministère turc de la Défense, d’un officier turc à l’Académie de la Défense nationale du Vietnam. Il a ajouté que d’autres officiers seraient prochainement envoyés étudier le vietnamien à l’Académie des sciences militaires. Par ailleurs, la Turquie est disposée à accueillir des officiers vietnamiens pour suivre des cours de formation sur son sol.

