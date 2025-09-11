Le président Luong Cuong reçoit le ministre turc de la Défense

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la consolidation de son amitié avec la Turquie, dans l’intérêt des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de chaque région et du monde.

>> Le Vietnam et la Turquie signent un accord de coopération en matière de défense

>> Vietnam et Turquie renforcent leur coopération en matière de défense

Photo: VNA/CVN

C’est ce qu’a affirmé le président Luong Cuong en recevant le 11 septembre à Hanoï le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, en visite de travail au Vietnam.

Saluant chaleureusement la délégation turque, le chef de l’État vietnamien a exprimé sa conviction que cette visite contribuera à renforcer les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et la Turquie, en particulier dans le domaine de la défense.

Il a souligné le développement positif des relations bilatérales et proposé de les hisser à une nouvelle hauteur, notamment en intensifiant les échanges de délégations de haut niveau et en renforçant la coopération économique, commerciale et d’investissement. Il a également suggéré que les ministères vietnamien et turc de la Défense approfondissent leur coopération sur la base de l’accord déjà signé.

De son côté, Yasar Guler a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au président Luong Cuong et a adressé ses félicitations au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale. Il a affirmé que la Turquie considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer davantage.

Le ministre turc a indiqué que la Turquie est prête à partager ses technologies pour soutenir la modernisation de la défense vietnamienne. Il a également exprimé le souhait que le Vietnam soutienne l’élargissement des relations de la Turquie avec l’ASEAN.

À l’issue de la rencontre, le président Luong Cuong a prié le ministre turc de transmettre son invitation au président Recep Tayyip Erdogan à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

VNA/CVN