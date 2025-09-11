80 ans de la VNA : mission d’accompagner l’histoire du pays

Depuis huit décennies, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) accompagne l’histoire du pays, rendant compte au monde des luttes héroïques du Vietnam pour son indépendance et sa souveraineté contre les colonialistes français, les impérialistes japonais, puis l’invasion américaine, a affirmé le journaliste chevronné Martin Hacthoun de la Prensa Latina (PL).

Lors d’un entretien accordé à la VNA à Buenos Aires à l’occasion du 80e anniversaire de la VNA (15 septembre 1945-2025), Martin Hacthoun, chef du bureau de la PL en Argentine, a félicité l’agence pour sa contribution indéfectible à la libération, à l’édification nationale et au développement du Vietnam depuis sa fondation.

Photo: VNA/CVN

Le journaliste cubain a rappelé les sacrifices et la résilience des reporters de la VNA dans le delta du Mékong pendant la résistance anti-américaine, soulignant que leur travail pourrait remplir des livres, voire inspirer des films.

Il a souligné que la VNA avait non seulement chroniqué les luttes en temps de guerre, mais avait également fait connaître au monde les défis de l’après-guerre, le lancement de l’œuvre de rénovation, ainsi que les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement et l’expansion de ses relations internationales au cours des dernières décennies.

Évoquant le présent, Martin Hacthoun, qui a passé 43 ans à la PL et a été chef du bureau de Hanoi, a souligné la transformation en cours de la VNA, alliant l’expérience de reporters chevronnés à la créativité des jeunes générations pour réaffirmer son rôle d’agence de presse nationale du Vietnam.

Il a salué la contribution de l’agence à la promotion de l’image et de la politique étrangère du Vietnam à travers le monde, renforçant ainsi le rayonnement international du pays. La production multilingue de l’agence, avec des informations publiées en six langues et des publications imprimées et en ligne en dix langues, continue d’être une source fiable permettant aux lecteurs de comprendre les réalités, les réussites, les défis et l’intégration du Vietnam dans la communauté internationale, tout en offrant des perspectives précieuses sur l’Asie du Sud-Est.

Concernant la coopération entre la VNA et la PL, Martin Hacthoun a rappelé que le lien fraternel entre les deux agences s’est forgé pendant la guerre contre les États-Unis. Les journalistes de la PL, travaillant aux côtés de leurs homologues de la VNA, ont rapporté les dures réalités de la guerre et ont fait connaître au monde la juste lutte et la victoire finale du Vietnam.

Il a souligné que cette histoire commune a créé des liens durables. Au fil des ans, les deux agences ont collaboré étroitement pour informer le monde de l’évolution de la situation au Vietnam et à Cuba, ainsi que de leurs efforts conjoints pour le développement. Il a souligné que dans les moments difficiles, la PL a soutenu la VNA sans hésitation, et qu’aujourd’hui, la VNA témoigne de la même solidarité pour aider la PL à progresser.

VNA/CVN