Un symbole vivant de la solidarité durable entre le Vietnam et la Bulgarie

L'ambassade du Vietnam en Bulgarie a solennellement célébré le 10 septembre à Sofia, le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie (1950 - 2025).

Photo: VNA/CVN

Dans son allocution, l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a rappelé le parcours de 80 ans de construction et de développement du Vietnam. Le pays connaît aujourd'hui une croissance rapide et stable, ambitionne de figurer parmi les 20 premières économies mondiales, entretient des relations commerciales avec plus de 220 partenaires et a signé 17 accords de libre-échange, dont celui avec l'Union européenne.

Elle a exprimé sa gratitude à la Bulgarie et aux amis internationaux pour leur soutien constant. Elle a affirmé que le Vietnam poursuit de manière constante une politique étrangère de paix, d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, qu'il est un membre actif, proactif et responsable de la communauté internationale, tout en défendant fermement son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les relations entre le Vietnam et la Bulgarie n'ont cessées d'être consolidées et développées via leur coopération dans divers domaines tels que le commerce, l'éducation, la culture, les échanges entre les peuples. Ces dernières années, les visites réciproques de haut niveau et les sessions efficaces du Comité intergouvernemental ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération, a-t-elle fait savoir.

Photo: VNA/CVN

Le ministre bulgare du Travail et de la Politique sociale, Borislav Gutsanov, a exprimé son honneur d'assister à cette célébration. Il a affirmé que peu de nations au monde entretiennent des liens aussi particuliers que ceux entre le Vietnam et la Bulgarie.

Il a exprimé son admiration pour la volonté indomptable du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et le développement, qui a permis au pays de devenir aujourd'hui la 33ᵉ économie mondiale. En tant que membre du gouvernement, le ministre a affirmé sa disponibilité à soutenir et à contribuer activement au renforcement des relations bilatérales, afin de les rendre toujours plus solides et efficaces.

La soirée a été rythmée par des prestations artistiques alliant instruments traditionnels vietnamiens et danses folkloriques, ainsi que par une dégustation de spécialités culinaires du Vietnam, créant une atmosphère conviviale et empreinte d'identité culturelle.

VNA/CVN