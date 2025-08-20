Visite du premier lieu de Hanoï à accueillir Oncle Hô de retour de la base de résistance du Viêt Bac

De nombreuses années ont passé, mais les objets associés aux souvenirs de la halte et du travail de l’Oncle Hô en 1945 dans le quartier de Phu Thuong (Hanoï) sont encore intacts.

Un jour d’août, nous avons visité la maison de Nguyên Thi An (6, rue An Duong Vuong, quartier de Phu Thuong, Hanoï), le premier lieu de la capitale à accueillir Oncle Hô de retour de la base de résistance du Viêt Bac, en préparation du 2 septembre 1945, date à laquelle il a proclamé la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.

Trois jours avec une personne "spéciale"

Dans l’atmosphère où tout le pays, Hanoï en particulier, célèbre joyeusement le 80e anniversaire de la victoire de la Révolution d’août et la Fête nationale du 2 septembre, la maison de Nguyên Thi An accueille de plus en plus de visiteurs.

Nous accueillant d’une poignée de main ferme, Công Ngoc Dung, né en 1962 et petit-fils de Mme An, a évoqué ouvertement les souvenirs familiaux de l’accueil de cette personne "spéciale" : l’Oncle Hô.

Il a raconté avec lenteur et émotion le récit d’il y a 80 ans, tel un film précieux. Il était fier que sa maison ait eu la chance d’accueillir Oncle Hô dès son retour de la base de résistance du Viêt Bac pour préparer la Fête nationale du 2 septembre.

Selon lui, cette maison avait été construite en 1929 par Công Ngoc Lâm et Nguyên Thi An (grand-père paternel et grand-mère paternelle de M. Dung). Au début des années 1940, alors que le mouvement révolutionnaire prenait un essor considérable, Nguyên Thi An et son fils, Công Ngoc Kha (père de M. Dung), participaient aux activités révolutionnaires au service de la résistance. De 1941 à 1945, le village de Phu Gia était devenu une base pour les cadres révolutionnaires. Cet endroit était alors considéré comme la "zone de sécurité" du Comité central du Parti.

Deux visites

De 1942 à 1945, la maison de Nguyên Thi An était un point de communication, un lieu de rencontre fréquent des cadres révolutionnaires, un lieu d’approvisionnement en vivres et provisions pour la Révolution, un abri pour les camarades pendant quatre ans en toute sécurité. C’est pourquoi le Comité permanent central du Parti l’a choisi pour accueillir la délégation de cadres de la base de résistance du Viêt Bac à Hanoï.

"L’après-midi du 23 août 1945, un groupe de personnes est venu chez mes grands-parents et est resté du 23 au 25 août. Parmi eux se trouvait un vieil homme barbu, aux yeux brillants et au front haut, respecté et aimé de tous, mais que ma famille ignorait. Durant ses haltes, ce vieil homme travaillait dur. Le matin, il se levait tôt pour faire de l’exercice. Le 25 août, avant de partir, il a rencontré toute la famille pour la remercier. Après ça, l’Oncle Hô s’est rendu au 48, rue Hàng Ngang pour rédiger la Déclaration d'indépendance", a raconté Công Ngoc Dung.

L'après-midi du 2 septembre 1945, sa famille était arrivée à la place Ba Dinh pour assister au grand meeting pour la Déclaration d’indépendance. En entendant la voix dans le haut-parleur, elle a douté un peu que la personne lisant la Déclaration d’Indépendance était le vieil homme qui était déjà venu chez elle, mais elle n’osait pas confirmer.

Plus tard, la famille a été informée que ce vieil homme était l’Oncle Hô. À ce moment-là, elle fut submergée par l’émotion, heureuse et quelque peu désolée de ne pas l’avoir reconnu plus tôt.

Le 24 novembre 1946, après avoir participé à la Conférence culturelle nationale, l’Oncle Hô est retourné à la maison de Mme Nguyên Thi An pour la deuxième fois.

"Cette fois, l’Oncle Hô est venu en tant que président de la République. Bien que très occupé, il a quand même pris le temps de rendre visite à ma famille, comme il l’avait promis", s’est souvenu avec émotion Công Ngoc Dung.

Un monument national

"D’après le souhait de mon père, cette maison reste un lieu de culte pour l’Oncle Hô. Mon père a également profité du 23 août - jour du séjour de l’Oncle Hô - pour inviter ceux participant aux activités révolutionnaires secrètes depuis 1942 à venir à ma maison pour les rencontrer et leur raconter le récit concernant l’Oncle Hô, leurs activités révolutionnaires. Depuis lors, les récits historiques ont imprégné ma chair et mon sang", a confié Công Ngoc Dung.

La maison dans la rue An Duong Vuong, qui est composée de cinq pièces (dont trois travées et deux apprentis), est bien conservée depuis sa construction. De nombreuses années ont passé, mais les objets associés aux souvenirs de l’Oncle Hô qui y a séjourné et y a travaillé sont encore intacts aujourd’hui. Au centre de la maison se trouve un autel orné d’une photo de l’Oncle Hô, d’un drapeau du Parti, d’un drapeau national et d’un panneau portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh". Le lit en planches sur pieds en bois où reposait l’Oncle Hô, ainsi que le réservoir d’eau et le lavabo en bronze qu’il utilisait, sont également soigneusement conservés.

La famille de Công Ngoc Dung a offert à l’État la cour et la maison commémorative. En 2019, elle a été reconnue comme un monument historique de la ville, un lieu commémoratif pour le séjour et le travail du Président Hô Chi Minh à Hanoï en 1945. En 2021, elle a été classée monument national.

Malgré son grand âge, Công Ngoc Dung nettoie toujours les objets concernant l’Oncle Hô et offre lui-même de l’encens sur l’autel de l’Oncle Hô. Outre la préservation des objets souvenirs, il a consacré beaucoup d’efforts à la collecte de documents et d’objets sur l’Oncle Hô, son histoire et ses activités révolutionnaires, afin de les exposer dans la maison. Il sert de guide touristique pour accueillir les délégations nationales et étrangères qui visitent sa maison.

