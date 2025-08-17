Ta Van valorise la culture traditionnelle et crée des moyens de subsistance durables

Début août, lorsque le soleil d’été inonde les montagnes de Lào Cai, les rizières en terrasses de la commune de Ta Van (Sa Pa) se parent d’un vert éclatant, attirant touristes vietnamiens et étrangers. En développant le tourisme tout en protégeant le paysage et la culture, Ta Van affirme progressivement sa place comme destination authentique, consolidant le secteur tourisme-services en pilier économique.

Photo : VNA/CVN

Ta Van a récemment été classé par le South China Morning Post (Hong Kong) parmi les six “villages dans les nuages” les plus beaux d’Asie, aux côtés de sites renommés en Chine, au Bhoutan, aux Philippines et en Inde. Son charme poétique est indissociable du site national classé des rizières en terrasses et de ses itinéraires de trekking prisés des amoureux de nature.

Un lieu idéal pour le trekking

Photo : VNA/CVN

Le village, niché au creux de la vallée de Mường Hoa, est habité par les ethnies Giáy, Hmong et Dao. Les maisons sur pilotis en bois se dispersent sur les pentes, entourées de terrasses changeant de couleur au fil des saisons : vert tendre au printemps, or étincelant à la récolte, miroir d’eau au repiquage. Actuellement, la verdure des rizières enlace la rivière Muong Hoa sinueuse, offrant une atmosphère paisible et apaisante.

Les visiteurs peuvent se promener à travers les rizières, le long de la rivière, croisant des groupes d’amis prenant des photos. Certains touristes étrangers, comme un groupe venu d’Inde, ont même renoncé au taxi pour marcher, séduits par la beauté du paysage.

Au-delà de l’attrait visuel, ces terrasses sont le fruit de générations de travail acharné : construire les diguettes, retenir l’eau, cultiver le riz. Chaque parcelle témoigne à la fois de l’ingéniosité agricole et de l’identité culturelle des habitants.

Préserver le site et assurer des revenus durables

Photo : VNA/CVN

Depuis la fusion administrative, la superficie de Ta Van a triplé, englobant la vallée de Muong Hoa, le pied du mont Hoàng Liên et plusieurs hameaux traditionnels. Le site classé compte plus de 700 ha de rizières. La localité accueille plus de 60 homestays, plusieurs resorts haut de gamme, une forêt primaire et des circuits de trekking.

Habitants et autorités sont conscients de la valeur du site pour le développement touristique et s’engagent à le protéger, en luttant contre les violations foncières et les constructions illégales. De nombreuses structures touristiques tirent parti de la beauté des terrasses tout en respectant l’environnement et l’intégrité du paysage.

Photo : VNA/CVN

La famille de Vàng Minh Duc, propriétaire d’un homestay et d’un restaurant, a construit une maison sur pilotis au toit de chaume et des tonnelles en bambou au bord des rizières, permettant aux visiteurs de se détendre tout en admirant la vue. D’autres établissements adoptent la même approche, intégrée à la nature. Après la récolte, les habitants sèment de la moutarde en fleurs, créant un décor attrayant tout en valorisant la production.

Avec l’amélioration du niveau de vie, les habitants sont d’autant plus motivés à préserver ce patrimoine. Beaucoup continuent à cultiver le riz et à planter des légumes en parallèle de leurs activités touristiques, afin de diversifier leurs revenus tout en protégeant le paysage pour les générations futures.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales travaillent à résoudre les questions d’aménagement et de réorganisation de la population dans le noyau du site classé. Cao Ba Quy, président du Comité populaire communal, explique que la commune incite les habitants à signer des engagements de non-infraction, à signaler toute atteinte au site, à respecter les procédures de construction et à régulariser leurs titres fonciers. Les organisations locales coopèrent avec la police et la milice pour détecter, prévenir et sanctionner les violations.

Grâce aux efforts conjoints de la communauté et de l’administration, Ta Van conserve sa beauté originelle tout en générant des moyens de subsistance durables. Ce village devient ainsi une destination incontournable, contribuant à renforcer la marque touristique de Lào Cai sur la carte internationale.

Mai Quynh/CVN