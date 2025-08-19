Les trésors thermaux du Vietnam : entre bien-être, industrie et énergie

Riche en ressources naturelles, le Vietnam abrite près de 400 sources de minéraux et d’eaux chaudes naturelles, recensées du Nord au Sud. Selon un inventaire publié à la fin des années 1990 par le Département de géologie et des ressources minérales, environ 300 d’entre elles ont été analysées en détail.

Ces eaux se répartissent en douze catégories, allant des eaux carboniques aux eaux fluorées, sulfurées, ferrugineuses, iodées ou encore radioactives, sans oublier les eaux chaudes dont la température dépasse 30°C.

Les sources thermales vietnamiennes possèdent de nombreuses propriétés médicinales. Utilisées en cures de bain, inhalations, gargarismes ou simples boissons, elles peuvent soulager des affections neurologiques, respiratoires, digestives, cardiovasculaires, dermatologiques ou encore gynécologiques. Les boues minérales, accumulées près des points d’émergence, en renforcent encore les bienfaits. Certaines stations, comme My Lâm (Tuyên Quang), Quang Hanh (Quang Ninh) ou Mo Da (Phu Tho), ont été, dès les années 1970, pionnières dans le domaine de l’hydrothérapie au Vietnam.

L’histoire moderne de l’exploitation des eaux minérales remonte à 1928, avec la création de l’usine de Vinh Hao (Lâm Dông), toujours en activité et produisant aujourd’hui des dizaines de millions de litres par an.

Pendant la guerre, les eaux de Kênh Gà (Ninh Binh) furent utilisées par le service de santé pour soigner les blessés. Après la réunification nationale, d’autres centres, comme celui de Hôi Vân (Gia Lai) ont vu le jour, tandis que des essais cliniques menés dans les années 1980 à Danh Thanh (Khanh Hoa) ont confirmé l’efficacité des cures.

Au-delà du secteur de la santé, le marché de l’eau minérale vietnamienne, notamment de l’embouteillage, est en plein essor. Des marques historiques ou contemporaines - Vinh Hao, La Vie, Vikoda, Sao Biên, Thach Bich, Kim Bôi - exploitent des sources profondes riches en calcium, magnésium, potassium ou bicarbonates. Certaines eaux, faiblement minéralisées, sont idéales pour une consommation quotidienne, tandis que d’autres, plus fortement minéralisées, sont recherchée pour leurs effets reminéralisants.

Les sources riches en CO₂, sodium, bromure ou iode peuvent également être valorisées dans l’industrie chimique pour produire gaz, sels ou additifs. Certaines, comme Vinh Hao, ont même été utilisées pour cultiver la spiruline, une micro-algue aux vertus nutritionnelles reconnues. De nombreuses sources thermales se trouvent à proximité de paysages pittoresques ou de sites historiques, offrant des opportunités de développement touristique. Les complexes thermaux de Binh Châu, Truong Xuân, Tân My ou Tiên Lang associent baignade, relaxation et découverte culturelle.

Mais l’usage des eaux chaudes ne s’arrête pas là. Leur température, variable selon les sites, permet des applications diversifiées : à faible chaleur, elles servent à chauffer les bassins piscicoles ou à incuber des œufs; à température moyenne, elles peuvent être utilisées pour sécher les produits agricoles; à haute température, elles sont exploitables pour la production d’électricité. Dès les années 1980, des essais de séchage de produits agricoles ont été menés à My Lâm (65°C) et Hôi Vân (85°C), montrant un potentiel énergétique équivalant à plusieurs milliers de tonnes de charbon par an.

Ressource naturelle polyvalente, l’eau minérale vietnamienne se situe au croisement de plusieurs enjeux: santé publique, industrie agroalimentaire, tourisme et énergie renouvelable. Son exploitation, amorcée il y a près d’un siècle, pourrait jouer un rôle encore plus important à l’avenir à condition qu’elle soit s’accompagnée d’une gestion durable, conciliant préservation des sites et valorisation économique.

Avec ses innombrables sources aux propriétés variées, le Vietnam possède un véritable trésor souterrain, capable de soigner, désaltérer, faire vivre des communautés et produire de l’énergie - un héritage naturel à la fois précieux et prometteur.

