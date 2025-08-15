Lancement de la plateforme nationale de données touristiques "Visit Vietnam"

La plateforme nationale de données touristiques Visit Vietnam a été officiellement lancée le 15 août par l’Administration nationale du tourisme, l’Association nationale des données et le groupe Sun Group. Elle fournira des informations complètes sur les destinations, des évaluations de services ainsi que des outils de réservation de voyages à travers tout le pays.

Le lancement de Visit Vietnam marque une avancée majeure vers la création d’un écosystème de données touristiques public-privé, au service de la gestion, d'affaires commerciales et d'expériences des voyageurs, a déclaré le général Dao Duc Trieu, secrétaire général de l’Association nationale des données.

Photo : ND/CVN

Selon lui, Visit Vietnam utilise des technologies avancées comme l'assistant de voyage virtuel par intelligence artificielle pour la planification, ainsi que la technologie blockchain pour garantir la fiabilité des informations et la sécurité des données. Elle vise également à aider les voyageurs à mieux planifier leurs séjours, tout en fournissant aux entreprises des outils pour adapter leurs offres.

Une feuille de route a été établie pour la plateforme. En octobre 2025, elle lancera un tableau de bord pour le gouvernement. La plateforme sera accessible au public au deuxième trimestre 2026.

Le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en 2027 devrait marquer une étape importante pour démontrer la stature internationale de la plateforme Visit Vietnam, avec un système de réservation directe de services, des suggestions d'itinéraires utilisant l'intelligence artificielle (IA) et le lancement de la plateforme de données en tant que service (DaaS) pour les entreprises.

Après 2027, Visit Vietnam ambitionne de devenir une véritable super application de voyage, intégrant réservations en un clic, services multimédias et contenus immersifs, afin de promouvoir le tourisme vietnamien à l’échelle mondiale.

Selon Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Administration nationale du tourisme, l’adoption des technologies numériques et la mise en place d’un écosystème de données sont des leviers essentiels pour accélérer le développement du secteur. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’attirer 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de touristes nationaux cette année.

À cette occasion, plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre l’Administration nationale du tourisme, l’Association nationale des données et des partenaires stratégiques comme Sun Group, Visa, Mastercard ou Trip.com, afin de soutenir le développement de la plateforme Visit Vietnam.

VNA/CVN