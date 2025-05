Un artiste catholique peint plus de 1.000 tableaux de l'Oncle Hô

L'artiste Trân Hoà Binh incarne la persévérance et le dévouement artistique. Ayant étudié et pratiqué la peinture de portrait dès son enfance, il exerce ce métier avec passion depuis plus de 50 ans.

Photo : Duc Phuong/VNA/CVN

Au fil des décennies, Trân Hoà Binh a créé de nombreuses œuvres remarquables. Ses portraits du Président Hô Chi Minh sont particulièrement reconnus et attirent un grand nombre d'amateurs d'art. Son travail est un témoignage éloquent d'étude et d'application de l'idéologie, de la moralité et du style de vie de Hô Chi Minh, faisant de lui un exemple inspirant.

Déterminé à devenir un peintre de cœur et de vision

Trân Hoà Binh est né en 1955 dans une famille catholique simple et traditionnelle. Il a été guidé dès ses 13 ans par son père, le peintre Nam Phong, un talentueux artiste de la terre de Kim Son, qui lui a tenu la main et montré les premiers traits.

Les qualités de vie et de carrière de son père ont été transmises à Trân Hoà Binh. Souvenant des paroles de ce dernier, il était déterminé dès l’adolescence à devenir un peintre passionné et visionnaire, à l’image de son père.

Encouragé et motivé sans cesse par lui, Trân Hoà Binh a progressivement acquis de l’aisance et amélioré ses compétences. Outre les thèmes inspirés de la vie quotidienne, son père l’a orienté vers la réalisation de portraits du Président Hô Chi Minh, un sujet très difficile pour un portraitiste car il requiert d’exprimer l’esprit et la personnalité de l’Oncle Hô. Cela nécessite non seulement un grand savoir-faire, une minutie et une concentration intense, mais aussi un amour profond et sacré pour Hô Chi Minh.

Photo : Duc Phuong/VNA/CVN

Une passion transmise aux enfants

Sous la direction de son père, Trân Hoà Binh a cultivé son amour et son respect pour l’Oncle Hô, tout en approfondissant ses connaissances à travers des documents et des livres. Après de nombreux essais, en 1971, à l’âge de 16 ans, il a réussi à dessiner son premier portrait du Président Hô Chi Minh.

Avec plus de 50 ans d’expérience, il a créé des milliers de peintures à l’huile sur des thèmes variés : religieux catholiques, paysages, portraits, vie rurale… Ses portraits de l’Oncle Hô ont laissé une impression durable. Il affirme avec fierté que la période de 2000 à 2015 a été celle où il a réalisé le plus grand nombre de portraits de Hô Chi Minh. À ce jour, Trân Hoà Binh a peint plus de 1.000 portraits du Président.

Attaché à préserver la tradition familiale, il transmet sa passion à la nouvelle génération. Il est fier et ému que ses quatre enfants soient désormais des artistes accomplis avec des carrières stables.

Trân Thi Cuc, cheffe adjointe du département de la propagande et de la mobilisation de masse du district de Kim Son, a déclaré que l’étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style de Hô Chi Minh étaient largement répandus à Kim Son, avec de nombreux exemples remarquables dans tous les domaines. Dans l’art, le peintre Trân Hoà Binh a contribué à diffuser l’amour pour le bien-aimé Oncle Hô.

VNA/CVN