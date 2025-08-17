icon search
mask
Tourisme
Le Vietnam parmi les destinations les plus revisitées d’Asie

Le Vietnam se classe troisième dans la liste d’Agoda des pays asiatiques comptant le plus de visiteurs internationaux récurrents, Dà Nang faisant son entrée dans le top 10 des destinations urbaines asiatiques que les voyageurs adorent revisiter, selon la plateforme de voyages en ligne Agoda.

>> Le Vietnam nommé l’une des destinations les plus revisitées d’Asie

>> Bên Tre figure parmi les destinations fluviales les plus uniques d’Asie


VNA/CVN

#Agoda #Vietnam #destinations #revisitées #Asie

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top