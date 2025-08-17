Le Vietnam parmi les destinations les plus revisitées d’Asie

>> Le Vietnam nommé l’une des destinations les plus revisitées d’Asie
>> Bên Tre figure parmi les destinations fluviales les plus uniques d’Asie
VNA/CVN
Le Vietnam se classe troisième dans la liste d’Agoda des pays asiatiques comptant le plus de visiteurs internationaux récurrents, Dà Nang faisant son entrée dans le top 10 des destinations urbaines asiatiques que les voyageurs adorent revisiter, selon la plateforme de voyages en ligne Agoda.
