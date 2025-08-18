48 heures à Mui Diên, entre plages de rêve et déjeuners gourmands

Mui Diên, l’un des deux premiers endroits du Vietnam à accueillir le lever du soleil, captive les visiteurs avec ses falaises abruptes, ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines.

Photo: Vietjetair/CVN

Également connu sous le nom de cap Dai Lanh, Mui Diên est situé dans le quartier de Hoà Hiêp, province de Dak Lak.

Avec Mui Dôi, dans la province de Khanh Hoà, c’est l’un des premiers endroits du Vietnam continental à accueillir les premiers rayons du soleil. La région n’a pas encore connu un fort développement touristique ; par conséquent,

Jour 1 : depuis Tuy Hoà

Depuis Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces, il est conseillé de prendre un vol tôt le matin pour Tuy Hoà afin d’avoir plus de temps pour visiter la ville à l’arrivée. Les voyageurs disposant de plus de temps peuvent prendre un bus-couchette ou un train depuis les provinces voisines.

Mui Diên se trouve à environ 40 km du centre du quartier de Tuy Hoà. Cependant, les grands bus empruntent généralement la route nationale 1A plutôt que la route côtière. C’est pourquoi les visiteurs peuvent passer la première journée à se reposer et à découvrir la gastronomie de Tuy Hoà, puis le lendemain, louer une moto ou prendre un taxi depuis le centre-ville pour commencer leur voyage vers Mui Diên.

Photo : DLVN/CVN

Les touristes peuvent visiter le col de Ca et la baie de Vung Rô, et choisir de passer la nuit près de Mui Diên pour admirer le lever du soleil au petit matin.

Exploration du col de Ca et de la baie de Vung Rô

Le col de Ca est situé à environ 40 km du quartier Tuy Hoa, le long de la route nationale 1, qui traverse la chaîne de montagnes Dai Lanh. Le col culmine à environ 333 mètres d’altitude et s’étend sur environ 12 km.

Du sommet, en regardant vers l’est, vous apercevrez la baie de Vung Rô nichée entre des montagnes en forme de croissant. La baie couvre une superficie d’environ 16,4 k2 et constitue la frontière maritime naturelle entre les provinces de Dak Lak et de Khanh Hoa.

En 2013, l’Organisation vietnamienne des records a classé Vung Rô parmi les dix plus belles baies du pays. La région compte 12 petites plages, et les visiteurs peuvent se détendre et savourer un repas directement dans des fermes piscicoles flottantes.

Dégustation de la cuisine de Tuy Hoà

Photo : DLVN/CVN

Tuy Hoà, étape incontournable de Phu Yên, abrite une grande variété de restaurants délicieux à des prix bien inférieurs à ceux de la plupart des destinations touristiques côtières.

Un plat incontournable est le bánh xèo, de petites crêpes vietnamiennes à la croûte blanche et croustillante, préparées avec de la poudre de curcuma. Le bánh xèo est largement vendu dans les rues de Tuy Hoa, offrant une qualité constante et une disponibilité aisée.

Les visiteurs peuvent également déguster des desserts et boissons locaux comme le lait de soja, la soupe sucrée aux haricots mélangés, etc. Les boutiques spécialisées locales proposent également des calamars séchés, des croquettes de maquereau et du hạt đác (une graine de palmier) à déguster ou à offrir.

Pour passer la nuit à Tuy Hoà, les touristes peuvent choisir des hôtels et des maisons d’hôtes économiques dans le centre-ville, ou le Rosa Alba Resort, le Sala Grand Tuy Hoà Hotel et le Saigon Phu Yên Hotel pour une expérience plus luxueuse.

Jour 2 : admirer le lever du soleil à Mui Diên

Depuis Tuy Hoà, les voyageurs peuvent louer une moto et partir tôt le matin, ou choisir de passer la nuit dans des hôtels près de Mui Diên ou du poste frontière de Dai Lanh pour un accès facile au lever du soleil. Ils peuvent garer leur véhicule dans des maisons locales au pied de la montagne et marcher environ 15 à 20 minutes jusqu’au sommet.

Photo : TP/CVN

Le phare de Dai Lanh, l’un des plus anciens phares du Vietnam, est une attraction incontournable lors d’un séjour à Mui Diên. Il est toujours considéré comme un symbole de la région et une étape prisée par de nombreux touristes.

En été, le moment idéal pour admirer le lever du soleil se situe entre 5h30 et 7h00. L’après-midi, à partir de 16h00 environ, est idéal pour profiter du coucher de soleil si les conditions météorologiques sont favorables.

Exploration de la plage de Bai Môn

Bai Môn se trouve dans la zone touristique de Mui Diên - Phare de Dai Lanh.

Les visiteurs peuvent louer des tentes sur la plage, ou apporter leurs propres tentes, nourriture et boissons pour camper gratuitement à Bai Môn ou Bai Tiên.

VNA/CVN