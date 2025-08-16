Quang Tri

La cascade Duong Câm, paradis des amateurs de sensations fortes

Située au cœur de la Réserve naturelle de Dông Châu - Khe Nuoc Trong, commune de Kim Ngân, province de Quang Tri (Centre), la cascade Duong Câm est une destination sauvage et majestueuse, attirant les passionnés de nature et d’aventures.

Contrairement aux cascades célèbres et facilement accessibles, la cascade Duong Câm est totalement isolée des circuits touristiques habituels. Pour y parvenir, les visiteurs doivent emprunter des sentiers de trekking à travers la forêt, traverser des ruisseaux, escalader des montagnes, et surtout, faire l’expérience unique de la descente en rappel sur plus de 50 m le long de la cascade - un défi audacieux que peu ose relever.

En raison de son terrain complexe et de son caractère aventureux, Duong Câm ne peut être explorée de manière autonome et n’est accessible que via des circuits touristiques bien organisés.

Cette cascade est l’un des paysages naturels les plus sauvages et grandioses de Quang Tri. Perchée à environ 700 m au-dessus du niveau de la mer, elle se jette d’une paroi rocheuse de 50 m de haut, créant un spectacle à la fois majestueux et poétique au cœur de la forêt luxuriante.

Beauté dissimulée

Située dans l’un des écosystèmes les plus riches du Vietnam, la cascade Duong Câm est entourée de forêts primaires avec une couverture forestière atteignant 98%.

Cette réserve naturelle qui s’étend sur plus de 22.000 ha, a été établie en 2020 et reconnue par le Fonds mondial pour la nature (WWF) comme l’un des 200 centres mondiaux de biodiversité. C’est l’habitat de nombreuses espèces rares de flore et de faune, se classant juste après le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng en termes de richesse d’écosystème.

Avec son terrain sauvage, peu fréquenté et encore épargné par le tourisme de masse, la cascade est une destination idéale pour ceux qui souhaitent explorer une nature authentique, relever des défis et faire l’expérience d’une tranquillité absolue au cœur d’une forêt ancienne.

Duong Câm offre une beauté primitive et sauvage que peu d’endroits peuvent égaler. Sous l’épais couvert forestier, l’ombre rafraîchissante recouvre les sentiers, plongeant les touristes dans un monde totalement coupé de l’agitation extérieure. Entremêlées au vert des arbres, des fleurs spontanées, simples mais éclatantes, ajoutent une touche vibrante au tableau naturel.

Écosystème diversifié

L’eau de la cascade dévale avec force, formant une écume blanche avant de se jeter sur les rochers, créant des ruisseaux cristallins et rafraîchissants, comme un cadeau de la nature pour ceux qui s’aventurent ici. De plus, cette zone abrite des forêts anciennes aux nombreux arbres précieux, certains centenaires, qui forment un écosystème incroyablement riche. Non seulement la flore est diverse, mais c’est aussi le foyer de nombreuses espèces animales sauvages classées comme extrêmement rares. La beauté de la cascade ne réside pas seulement dans la majesté de ses chutes, mais aussi dans la nature primitive et sauvage qui l’entoure.

Duong Câm est magnifique toute l’année, mais les deux périodes idéales pour cette aventure sont le printemps et l’été. Chaque saison offre sa propre beauté ; les voyageurs peuvent choisir le moment le plus adapté à leurs préférences personnelles.

L’été (de mai à août) offre une expérience complètement différente, plus dynamique et plus exigeante. Au milieu de la chaleur étouffante, rien n’est plus merveilleux que de se plonger dans l’eau fraîche de la cascade. Le débit d’eau est plus puissant pendant cette saison, créant un paysage grandiose, parfait pour ceux qui aiment l’aventure.

La cascade Duong Câm offrira aux visiteurs des expériences uniques, pleines de défis, et une immersion totale dans une nature sauvage et préservée.

