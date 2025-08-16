Mui Ne s’impose comme destination phare des sports nautiques en Asie

Le quartier de Mui Ne, province de Lâm Dông, affirme progressivement sa nouvelle position, non seulement comme destination de villégiature réputée, mais aussi comme l’un des hauts lieux du tourisme sportif maritime au Vietnam et dans la région.

Bénéficiant d’un long littoral, d’un ensoleillement quasi permanent et de vents stables tout au long de l’année, Mui Ne offre des conditions naturelles idéales pour les sports nautiques tels que le kitesurf, le surf, la planche à voile ou encore le stand-up paddle (SUP). Ces activités attirent de nombreux touristes internationaux et contribuent à la diversification de l’offre touristique locale.

Mui Ne a récemment été désignée par le prestigieux magazine National Geographic Traveller comme une destination idéale de sports nautiques en Asie du Sud-Est. La région bénéficie d’un climat sec, de vents réguliers, de vagues stables et qu’elle est rarement touchée par les typhons, ce qui permet le bon déroulement d’activités de plein air pendant presque toute l’année.

En pratique, Mui Ne a accueilli plusieurs compétitions sportives internationales, telles que la Coupe du monde de planche à voile PWA Mui Ne – Vietnam ou la Mui Ne Fun Cup, organisée chaque année. D’après les professionnels et les sportifs, Mui Ne est l’une des meilleures plages d’Asie pour la pratique de ces disciplines, avec des conditions idéales de vent et de vagues.

Outre ses atouts pour les sports nautiques, Mui Ne séduit par son environnement naturel : plages de sable blanc, mer turquoise, dunes dorées, village de pêcheurs paisible et resorts en bord de mer. Le quartier compte actuellement plus de 380 établissements touristiques situés à proximité immédiate de la mer.

Développer un tourisme vert et durable

La fusion du quartier de Hàm Tiên et de la commune de Thiên Nghiêp avec Mui Ne a permis d’élargir considérablement l’espace de développement touristique, posant les bases solides pour faire de Mui Ne une véritable "capitale des resorts" et un centre national et international de sports nautiques.

Selon le Comité populaire de Mui Ne, les priorités dans les temps à venir seront de développer un tourisme vert et durable, en lien avec la préservation des écosystèmes marins ; de mettre en œuvre efficacement le plan global de développement de la zone touristique nationale de Mui Ne à l’horizon 2025, avec une vision à 2030 ; et de diversifier les produits touristiques, en mettant l’accent sur les offres spécifiques et différenciées.

En parallèle, la localité intensifiera ses efforts de promotion touristique, attirera des investissements, et organisera ou accueillera des événements culturels, sportifs et de divertissement à l’échelle régionale et nationale, afin de renforcer l’attractivité de la destination.

La Résolution n°08/NQ-HĐND de la province de Lâm Dông (mandat 2021–2026) souligne également la volonté de promouvoir les marques "Dà Lat - quintessence miraculeuse d’une terre bénie " et "Mui Ne - capitale des resorts" sur les marchés clés comme le Japon, la République de Corée, l’Europe et la Chine.

