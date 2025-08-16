Nouvel élan pour le tourisme dans le Delta du Mékong après la fusion administrative

Après la fusion administrative, de nombreuses localités du Delta du Mékong ont su exploiter leur potentiel pour élargir l’espace de développement et donner un nouvel élan au secteur touristique.

>> Le tourisme croît et fleure bon le Delta du Mékong après les fusions de provinces

>> Bên Tre figure parmi les destinations fluviales les plus uniques d’Asie

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association touristique du Delta du Mékong, au premier semestre 2025, la région a accueilli plus de 35 millions de visiteurs, soit une augmentation de 17,6% par rapport à la même période en 2024, dont plus de 2 millions d’étrangers. Les recettes touristiques ont atteint 53.800 milliards de dôngs, en hausse de 54,5%.

Plusieurs circuits interprovinciaux ont été mis en place, tels que "Vergers des quatre saisons" (Tiên Giang – Vinh Long – Cân Tho), "Fleuves & villages artisanaux" (Sa Dec – Long Xuyên – Cai Rang), outre des itinéraires écotouristiques avec des expériences agricoles.

Suite à la fusion avec Hâu Giang et Soc Trang, la ville de Cân Tho bénéficie désormais d’un écosystème touristique diversifié : mer, rivières, vergers, marchés flottants, festivals, gastronomie, artisanat…, favorisant un essor touristique marqué.

Nguyên Van Bay, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho, a indiqué qu’après la fusion, son Service examine les programmes touristiques de Hâu Giang et Soc Trang afin de proposer une nouvelle résolution sur le développement touristique dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Développer un tourisme vert

Le Service recense également des sites touristiques potentiels tels que Lung Ngoc Hoàng et la ferme agricole "Mua Xuân" (Printemps), pour encourager les investissements, promouvoir l’écotourisme, renforcer les liens régionaux et affirmer le rôle de Cân Tho comme centre du delta du Mékong.

L’Association touristique du Delta du Mékong vise une croissance de 12% du tourisme en 2025, en intensifiant la promotion, la modernisation des infrastructures et des services, la formation des ressources humaines, ainsi que l’application des technologies pour la numérisation des données.

Le vice-président permanent de l’Association touristique du Delta du Mékong, Le Thanh Phong, a souligné que grâce à des ressources uniques, des produits attractifs et le soutien des autorités, le tourisme du delta du Mékong progressera rapidement et durablement.

Pour sa part, la vice-présidente de l’Association touristique du Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, a affirmé que le tourisme devient un secteur économique important, contribuant à préserver la culture et à promouvoir l’image du pays et de sa culture à l’international.

L’Association touristique du Vietnam propose au Delta du Mékong d’accélérer la transformation numérique, de développer un tourisme vert, écologique et communautaire ; de définir des produits phares après la fusion ; de recenser les potentiels et de construire des itinéraires authentiques.

Il est également nécessaire d’améliorer le système de planification pour l’adapter au nouvel espace de développement, de créer des produits spécifiques, des programmes de stimulation attrayants et de garantir la qualité – afin de rapprocher l’image du Delta du Mékong des visiteurs nationaux et étrangers.

VNA/CVN