Visite de la première École de journalisme portant le nom de Huỳnh Thúc Kháng

Photo : CTV/CVN

L’École de journalisme Huỳnh Thúc Kháng a été fondée et nommée par le Président Hồ Chí Minh qui en a confié l’organisation au Comité central du Việt Minh (Front de l’indépendance du Vietnam). Il s’agissait du tout premier établissement de formation journalistique du journalisme révolutionnaire vietnamien, et le seul durant la guerre contre les colonialistes français.

"Avec le soutien de l’Association des journalistes du Vietnam, le processus de recherche a abouti. J’ai pu rencontrer des témoins historiques et enfin retrouver cet endroit. C’est ici que nous avons autrefois effectué les démarches pour le faire classer comme site historique national. À l’époque, la révolution avait un besoin urgent de journalistes et 42 camarades furent recrutés et formés ici", a révélé Phan Hữu Minh, conseiller du Musée de la presse vietnamienne.

Photo : BTN/CVN

Reconstitué d’après les témoignages des anciens, le site Huỳnh Thúc Kháng comprend deux zones : une zone de reconstitution d’une salle de classe avec un espace d’exposition dédié à l’École de journalisme Huỳnh Thúc Kháng et une autre inspirée de la maison sur pilotis du Comité central du Việt Minh.

En raison du contexte de guerre, l’école n’a pu organiser qu’un cours de seulement trois mois. La première et unique promotion a été inaugurée le 4 avril 1949 dans la commune de Tân Thái, district de Đại Từ (province de Thái Nguyên). Dans deux lettres adressées aux élèves de cette promotion, le Président Hồ Chí Minh a exprimé de grands espoirs envers cette première génération de journalistes révolutionnaires, les considérant comme les pionniers du front journalistique.

Photo : ND/CVN

Suivant ses enseignements, depuis cette école modeste en bambou et chaume en pleine forêt du Việt Bắc, les étudiants - les premières "graines rouges" du journalisme révolutionnaire - se sont dispersés dans tout le pays, présents sur les champs de bataille les plus intenses et les fronts les plus complexes des deux guerres contre les Français et les Américains, rapportant fidèlement et en temps réel la vie, les combats, la construction et la défense de la Patrie.

En visitant ce site historique, les journalistes d’aujourd’hui ressentent une fierté renouvelée, un amour renforcé pour leur métier, et la volonté de poursuivre l’héritage des générations précédentes.

"Grâce à cette expérience concrète, les jeunes reporters suivent les traces de leurs aînés, ce qui renforce leur conscience politique", a confié le journaliste Phùng Xuân Lâm, rédacteur en chef adjoint de la revue Doanh nghiệp & Tiếp thị (Entreprises et Marketing): .

Photo : VNA/CVN

Pour Nhữ Thúy Hương Quỳnh, ancienne rédactrice en chef adjointe de la revue Doanh nghiệp & Tiếp thị, c’est la première fois qu'elle vient ici pour découvrir le processus de fabrication de l’information tel qu’il se faisait autrefois. "Ce site constitue une base d’apprentissage précieuse pour les journalistes. J’ai été profondément impressionnée et émue par cette visite", a affirmé Mme Hương Quỳnh.

Afin de préserver et de valoriser ce précieux héritage historique, mi-2024, l’Association des journalistes du Vietnam a collaboré avec plusieurs unités pour restaurer et embellir ce site national situé dans la commune de Tân Thái, district de Đại Từ, province de Thái Nguyên.

Ce lieu est devenu un point de jonction entre le passé, le présent et l’avenir du journalisme révolutionnaire vietnamien.

Phuong Mai/CVN