Dans le Nord-Ouest, un haut lieu sur la mémoire vivante sur l’Oncle Hô

>> Le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré au Japon

>> La zone des vestiges dédiée au Président Hô Chi Minh lui rend hommage

>> "L’Oncle Hô marche toujours avec nous"

Photo : TĐYB/CVN

Construit en 1982 grâce à la mobilisation spontanée des habitants du district de Van Chân, auquel est rattachée la commune de Nghia Lô, ce site témoigne d’un remarquable effort collectif. Bois, pierres, main-d’œuvre: tout a été apporté par la population pour bâtir une réplique fidèle de la maison sur pilotis du président Hô Chi Minh à Hanoï. Entouré d’un étang et de vergers, le mémorial reflète le mode de vie simple et proche de la nature qu’affectionnait Hô Chi Minh.

Le site abrite aujourd’hui près de 1.000 photographies et plusieurs objets d’une valeur historique inestimable. Parmi eux, figurent notamment un ensemble de vêtements kakis, un chapeau, des lunettes et des chaussures préparés par la famille de l'avocat Loseby pour permettre à Nguyên Ai Quôc (l’un des pseudonymes du grand dirigeant) de s’échapper de Hong Kong en 1933, ainsi que la machine à écrire sur laquelle il a rédigé la Déclaration d’indépendance du Vietnam en 1945. Chaque pièce raconte une page de l’Histoire nationale.

Lieu de mémoire s’il en est, le mémorial est aussi un espace d’éducation civique. Pour la jeunesse, il constitue une "adresse rouge", comme l’explique Lê Anh Tuê Minh, élève en terminale au lycée de Nghia Lô.

"C’est ici que je ressens le plus intensément la modestie, la simplicité et l’amour du Président Hô Chi Minh pour son peuple. Cela me pousse à m’instruire selon sa pensée et à me préparer à contribuer à notre pays dans cette nouvelle ère d’intégration et de développement", nous confie-t-elle.

Les anciens combattants y retrouvent quant à eux un lieu de recueillement et de fidélité aux idéaux révolutionnaires. C’est le cas de Lo Van Nhât, un vétéran de Nghia Lô.

"Tous ne peuvent se rendre à Hanoï. Ce mémorial local est pour nous une façon de dialoguer spirituellement avec le Président Hô Chi Minh, de lui faire part de nos efforts", nous dit-il.

Plus de quarante ans après son inauguration, le mémorial affirme avec constance son rôle dans la diffusion de la pensée, de l’éthique et du style de vie du Président. Loin de se cantonner à une fonction de conservation patrimoniale, il s’impose comme un véritable espace de pédagogie civique et culturelle. Nguyên Thi Nhu Quynh, directrice adjointe du Centre de communication et de culture de Nghia Lô et responsable du site, souligne l’ampleur de l’engagement actuel. Douze expositions thématiques sont régulièrement présentées lors des grandes commémorations nationales: elles explorent les relations entre la pensée Hô Chi Minh et le processus de renouveau du pays, interrogent ses liens avec les cultures locales, et proposent une relecture contemporaine de son héritage intellectuel.

"Le personnel du mémorial travaille avec fierté et un fort sentiment de responsabilité. Nous poursuivrons nos efforts pour faire vivre la pensée et l’exemple moral du Président Hô Chi Minh à travers des activités accessibles et stimulantes. Nous renforcerons également notre coopération avec les établissements scolaires et diverses organisations afin de développer des activités extrascolaires, des concours et des séminaires. Enfin, nous recueillerons les avis d’experts afin d’enrichir et d’améliorer constamment la qualité de nos activités", nous explique-t-elle.

Treizième antenne du réseau national des musées Hô Chi Minh, le mémorial de Nghia Lô est la seule présente dans le Nord-Ouest. Sa valeur ne réside pas seulement dans son architecture ou son histoire, mais aussi dans la profondeur spirituelle qu'il apporte à la communauté. Ce lieu symbolise l'affection particulière que chaque habitant de Nghia Lô, de Yên Bai et plus largement du Nord-Ouest, porte au leader bien-aimé de la nation vietnamienne.

VOV/VNA/CVN